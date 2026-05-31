Baranja eksplodirala od dobre energije: Više od 3.000 ljudi stiglo u Zmajevac, a Bačvatlon je ukrao show

Zmajevac je u subotu bio središte vina, dobre energije i baranjskog gostoprimstva. Završnica Vinatlona okupila je više od tri tisuće posjetitelja koji su tijekom cijelog dana uživali u vrhunskim vinima, sajmu domaćih proizvoda i rukotvorina, vinskim radionicama, zabavnom programu i jedinstvenoj atmosferi zmajevačkih surduka.

Program je počeo već prijepodne Fišijadom, a nastavio se vinskim radionicama i degustacijama koje su privukle velik interes posjetitelja. Posebnu pozornost izazvale su radionice posvećene vinima Baranje, među kojima su bile degustacije merlota, kasnih berbi te kreativna radionica "Sip & Paint". Posjetitelji su imali priliku upoznati vinare, kušati vrhunska vina i doživjeti Baranju kroz spoj tradicije, okusa i suvremenog turističkog sadržaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedan od najatraktivnijih dijelova programa bio je Bačvatlon, natjecanje koje je i ove godine imalo žensku i mušku ligu. Sudionici su gurali vinske bačve zmajevačkim surdukom uzbrdo, pokazali brzinu, snagu i dobru volju, dok ih je publika pratila glasnim navijanjem.

Bačvatlon se ponovno potvrdio kao originalan i prepoznatljiv vinatlonski sadržaj koji spaja vino, humor, natjecateljski duh i baranjsku neposrednost.

"Došli smo se zabaviti, a na kraju smo se proveli bolje nego što smo očekivali. Bačvatlon je naporan taman koliko treba, ali atmosfera, navijanje i ekipa oko staze sve pretvore u čistu zabavu. Izvrsno je što nemate pritisak pobjede jer su se organizatori potrudili sve natjecatelje nagraditi buteljama vina. Ovo je događaj na koji se vraćamo", poručili su sudionici Bačvatlona koji su u Zmajevac stigli iz Zagreba.

Britanski novinar okušao se u baranjskom "cardio treningu"

Iako su posjetiteljima na raspolaganju bile i igre poput wineponga i špricaboce, koje ne zahtijevaju fizičku spremnost, britanski novinar i autor turističkih priča o Hrvatskoj Paul Bradbury ove se godine okušao upravo u Bačvatlonu.

"Hrvatsku upoznajem već godinama kroz ljude, mjesta, okuse i priče, ali moram priznati da je Bačvatlon jedno od najsimpatičnijih i najzabavnijih iskustava koje sam doživio. Uz pomoć prijatelja, također Britanca, stigao sam do cilja, iako je za mene ovo bio ozbiljan cardio trening pa sam trebao i više pauza. Ove godine sam došao kao ljubitelj vina, čipsa od šarana i dobrih priča, a sljedeće godine dolazim fizički spremniji", rekao je Bradbury i nasmijao prisutne.

"Vinatlon više nije samo manifestacija, nego događaj koji stvara emociju"

Tijekom dana u Zmajevcu su se točila vrhunska vina baranjskih vinara, a sudeći prema reakcijama posjetitelja, Vinatlon je još jednom pokazao snažan turistički potencijal baranjskih vinskih cesta, lokalnih vinara, domaćih proizvoda i autentičnog doživljaja prostora.

"Zmajevac je danas pokazao sve ono zbog čega radimo Vinatlon. Vino, ljudi, atmosfera, domaći proizvodi, radionice, Bačvatlon i glazba spojili su se u jedan veliki baranjski doživljaj. Posebno nas raduju reakcije posjetitelja, ali i vinara i izlagača, jer se vidi da Vinatlon više nije samo manifestacija, nego događaj koji stvara emociju i zbog kojeg se ljudi vraćaju u Baranju", izjavila je Gabriela Gerštmajer iz Udruge vinogradara Baranje.

Načelnik Općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić naglasio je kako Vinatlon ima sve važniju ulogu u turističkom pozicioniranju Baranje i istoka Hrvatske.

"Vinatlon se snažno pozicionirao na turističku kartu Hrvatske kao manifestacija kojom se otvara niz ljetnih događanja na istoku Hrvatske. Baranja postaje nezaobilazna destinacija kontinentalnog turizma jer ne nudi samo događaj, nego cjelovit doživljaj, a to su vino, gastronomija, priroda, tradicija, naše poznato gostoprimstvo i sadržaji zbog kojih posjetitelji žele ostati dulje i ponovno se vratiti", poručio je Kramarić.

Spektakularan kraj uz koncert Nine Badrić

Završnica Vinatlona kulminirala je velikim koncertom Nine Badrić u Reformatskom surduku. Publika je uživala u poznatim hitovima i sjajnoj atmosferi, a Zmajevac je još jednom potvrdio da Baranja ima manifestaciju koja može okupiti velik broj posjetitelja i pružiti doživljaj koji se pamti.