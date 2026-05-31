"Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država ne dobiva više. Dobiva manje": Tisuće građana digle glas protiv novih nameta

U manje od 24 sata više od 5.500 građana potpisalo je peticiju "Ne novim nametima!", koju je pokrenula Udruga Glas poduzetnika. Iz UGP-a poručuju kako se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, zapošljavaju, stvaraju i posluju zakonito.

Podršku peticiji dali su i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te Facebook grupa Paušalci. UGP upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose.

"Ovo nije samo pitanje poreza. Ovo je pitanje odnosa države prema ljudima koji rade, zapošljavaju, plaćaju obveze i pune proračun", ističe predsjednik UGP-a Bruno Samardžić.

U najvišem razredu davanja bi porasla za čak 82 posto

Iz Udruge posebno upozoravaju na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu Porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda.

No, za dio poduzetnika trošak bi mogao znatno porasti. U najvišem razredu godišnja davanja porasla bi s 4.571,74 eura na 8.324,67 eura, odnosno za čak 82 posto. UGP smatra da se takav skok ne može predstavljati kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rade, rastu i pokušavaju razvijati svoje poslovanje.

"Takva mjera kažnjava rast. Ako malom poduzetniku poručite da će biti kažnjen čim zaradi više, onda mu zapravo poručujete da ne raste, ne ulaže i ne zapošljava", poručuju iz UGP-a.

"Poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza"

Iz Udruge naglašavaju kako poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza. Ako postoje zloupotrebe, smatraju da ih država treba ciljano kontrolirati i sankcionirati. Međutim, poručuju da nije prihvatljivo da se zbog manjine koja krši pravila dodatno opterećuju svi koji posluju zakonito.

Peticijom se traži da se nova opterećenja ne uvode bez javno objavljene analize učinaka na cijene, zapošljavanje, plaće, ulaganja, opstanak malih poslova, lokalne zajednice i državni proračun.

Također se traže stvaran dijalog prije donošenja odluka, razumna prijelazna razdoblja, stabilna pravila i ograničenje naglog rasta troškova za paušalne obrtnike, male iznajmljivače i male poduzetnike.

UGP: Račun na kraju plaćaju svi

UGP upozorava da povećanje troškova malim poduzetnicima nije problem samo njih samih. Kako navode, kada se obrtniku, iznajmljivaču, trgovcu ili ugostitelju poveća trošak poslovanja, taj se trošak na kraju prelijeva na kupce kroz više cijene, na radnike kroz manje prilika za veće plaće, na obitelji kroz nesigurnost prihoda, na lokalne zajednice kroz zatvaranje malih poslova, ali i na državu kroz manje poreza, doprinosa i aktivnih poduzetnika.

"Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država ne dobiva više. Dobiva manje", poručuju iz UGP-a.

Predsjednik Udruge Bruno Samardžić zaključuje kako je vrijeme za promjenu odnosa prema onima koji pune proračun. "Poduzetnici nisu protiv države. Ali jesu protiv toga da se svaki problem države ponovno rješava istom porukom: 'Poduzetniče, plati još.' Vrijeme je za stabilna pravila, razumne mjere i pošteniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju i pune proračun", poručuje Samardžić.

Peticija ostaje otvorena za potpisivanje, a UGP najavljuje da će nakon završetka prikupljanja potpisa zahtjeve i potpise predstaviti nadležnim institucijama te zatražiti raspravu o predloženim mjerama i njihovim učincima na male poduzetnike. Peticija je naslovljena na Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo pravosuđa i digitalne transformacije te Ministarstvo zdravstva.

Peticija "Ne novim nametima!" dostupna je na poveznici: bit.ly/UGPpeticija.