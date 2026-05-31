"Nagrabusio sam ako sudac ne zna osnove upravnog prava": Načelnik Sućurja žestoko odgovorio USKOK-u

Načelnik Općine Sućuraj Ivan Slavić (HDZ) obratio se javnosti nakon što je Županijski sud u Splitu 28. svibnja 2026. potvrdio optužnicu protiv Vjerana Bjelovučića kao prvookrivljenog te njega kao drugookrivljenog.

Optužnica se, prema Slavićevim navodima, odnosi na sumnju u zlouporabu službene dužnosti povezanu s dodjelom koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra tvrtki Seebass junior d.o.o. Riječ je o korištenju cijevi za dovod morske vode u mrijestilište na području Općine Sućuraj iz 2017. godine. Navodno je time državni proračun oštećen za 2.780,87 eura.

Slavić odbacuje optužbe i poručuje kako se radi o postupku koji smatra "pravno neodrživim i duboko nepravednim".

"Načelnik nije nadležan za dodjelu koncesije"

U svom obraćanju Slavić tvrdi da USKOK pogrešno tumači zakonske odredbe, osobito one koje se odnose na nadležnosti u postupku dodjele koncesije. Naglašava da općinski načelnik, prema njegovu tumačenju zakona, nije tijelo koje odlučuje o dodjeli koncesije, već je za to nadležno Općinsko vijeće.

"Bitno je naglasiti da se radi o Općinskom vijeću, a ne načelniku općine, što su dva različita tijela s različitim ovlastima", navodi Slavić. Prema njegovim riječima, USKOK mu stavlja na teret da je znao kako Općinsko vijeće nije nadležno donijeti spornu odluku. No Slavić tvrdi da se Općinsko vijeće oslonilo na upute koje su dobili od nadležnih osoba iz Splitsko-dalmatinske županije.

Poziva se na iskaze županijskih dužnosnika

Slavić se u obraćanju poziva na iskaze Željka Mišića, tadašnjeg pomoćnika pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije, te Stipe Čogelje, tadašnjeg pročelnika. Navodi kako je Mišić u iskazu USKOK-u rekao da je Općinu uputio na odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te da je Općina mogla izdati koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra.

"Općinsko vijeće se oslonilo na upute nadležnog tijela, što bi trebalo biti legitimno, a ispada da je moj krimen to što sam se uopće trudio provjeravati pitanje koje nije u mojoj načelničkoj nadležnosti", poručuje Slavić. Jedan od ključnih dijelova Slavićeve obrane odnosi se na potpisivanje ugovora o koncesiji. On tvrdi da nakon što je Općinsko vijeće donijelo odluku, kao načelnik nije imao izbora nego potpisati ugovor.

"Nakon donošenja Odluke od strane Općinskog vijeća, bio sam u svojstvu načelnika zakonski obvezan potpisati Ugovor", navodi. Dodaje da je ugovor pripremila pravna služba Općine prema sadržaju odluke vijeća, a ne prema njegovim uputama. Smatra da je potpisivanje bilo isključivo administrativno postupanje na temelju već donesene odluke predstavničkog tijela.

"Da se malo našalim, nepotpisivanjem tog jednog jedinog Ugovora bio bih višestruki kršitelj propisa", poručuje Slavić.

Žestoka kritika USKOK-a

Slavić posebno oštro kritizira pravnu kvalifikaciju iz optužnice. Tvrdi da USKOK pogrešno tretira odluku o davanju koncesije kao opći akt, dok je, prema njegovu stajalištu, riječ o pojedinačnom upravnom aktu. "Ocjena USKOK-a da se ovdje radi o takozvanom općem aktu bila bi razlog za padanje ispita na pravnom fakultetu, a ne dokaz o mojoj krivnji ili mome propustu", navodi načelnik Sućurja.

U nastavku dodaje i jednu od najupečatljivijih rečenica iz svog obraćanja: "Nadam se da ću u postupku dobiti suca koji barem osnove upravnog prava poznaje i razlikuje izvršno i predstavničko tijelo lokalnih jedinica, inače sam nagrabusio!"

Očekuje oslobađajuću presudu

Slavić poručuje da vjeruje kako će sud u daljnjem postupku detaljno razmotriti dokaze, iskaze svjedoka i zakonske odredbe. Očekuje oslobađajuću presudu i što skoriji početak sudskog postupka. Upozorava i da bi, ako se ovakav pravni pristup održi, svi načelnici i gradonačelnici mogli biti izloženi kaznenom progonu za odluke vijeća koje, prema njegovim riječima, nisu ovlašteni nadzirati ni osporavati.

"Uvjeren sam u pozitivan ishod. Nastavljam raditi isključivo u interesu građana Općine Sućuraj", zaključio je Ivan Slavić.