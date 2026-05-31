Tko ih nema, očekuju ga žestoke kazne...

Ugradnja ili plaćanje naknade? U najvećoj stambenoj zgradi u Zagrebu, Mamutici, hoće li ili ne ugraditi razdjelnike stanari su sami odlučili.

"Mi smo odlukom suvlasnika sve platili iz pričuve i kod nas je 98-99% ljudi se odlučilo za razdjelnike. Dva privatna stana i jedan stan koji je u vlasništvu države, oni se nisu odlučili, ljudi koji u njima žive, tako da će oni vjerojatno plaćati po novoj tarifi", rekao je Mario Travnikar, predstavnik stanara u Mamutici, piše dnevnik.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

I to od prvog rujna kada bi svi koji se griju na toplanu trebali ugraditi razdjelnike. Ta odluka ministarstva gospodarstva ići će na Ustavni sud i ocjenu ustavnosti. Problem nisu razdjelnici, već način implementacije.

"Zadire se u vlasnička prava i odluku o vlasničkom pravu i suvlasništvu. Njih se primorava na jedan perfidan način prijetnjama, nametanjem velikih nameta koji su potpuno nerazmjerni sa očekivanim uštedama ili očekivanim koristima koje bi navodno trebao osigurati zakon", rekla je Željka Antunović, podnositeljica ustavne tužbe.

S novim izmjenama pravilnika troškovi grijanja u stanu morat će biti odvojeni od troškova zgrade. Oni bez razdjelnika ili kalorimetra morat će plaćati naknadu od 50 centi po kvadratu. To bi, primjerice za jedan stan od 60 metara četvornih iznosilo 30 eura mjesečno, odnosno 360 eura godišnje. Osim razdjelnika trebalo bi se pobrinuti i o izolaciji stambenih objekata.

"Nije razdjelnik prva i zadnja stavka u racionalizaciji, odnosno u ekonomičnosti, grijanja i energetskoj učinkovitosti zgradi. On je samo jedna stavka. Prva stavka na koju država ima pravo intervenirati, reći gospodo moramo to imati, ali druga stavka o čemu će suvlasnici odlučivati to su stolarija, prozori. A treća stavka su ovojnica fasada", rekao je Zdravko Vladanović iz udruge predstavnika suvlasnika.

Problem bi mogla biti i razlika među stanovima koji imaju ili nemaju ugrađene razdjelnike.

"Ministarstvo nije ispoštovalo rokove koje su sami sebi postavili, a to je da nema primjera procjene odgovara li to građanima ili ne. Ono što je još važnije, nema popisa tvrtki koje su ovlaštene za ugradnju razdjelnika, a to je trebalo biti 1.3. na njihovim web stranicama", rekao je Ivica Džeba, građevinski fakultet.

Iz ministarstva gospodarstva su bez komentara. Od 1. rujna građani će, ako Ustavni sud ne procijeni drugačije, morati smisliti kako ugraditi, platiti i održavati razdjelnike.