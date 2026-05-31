KONAČNO SE RADI NA ŽNJANU Nakon mjeseci suše, nezalijevanja i kritika, popularna splitska šetnica počela mijenjati izgled

Nakon mjeseci suše, nezalijevanja i brojnih kritika građana, na Žnjanu se konačno počelo raditi. Na popularnoj splitskoj šetnici, rekreacijskom centru i plaži započeli su radovi obnove hortikulture, a već večeras na terenu se moglo vidjeti da se prostor mijenja.

Ekipa Dalmacije Danas danas je snimila kako izgleda Žnjanski plato nakon početka radova. Na dijelovima koji su donedavno djelovali zapušteno, suho i požutjelo sada se vidi nova zemlja, uređivanje površina i pokušaj sanacije zelenih zona koje su proteklih tjedana izazvale brojne reakcije javnosti.

Riječ je o prostoru koji je trebao biti jedan od najatraktivnijih javnih prostora u Splitu, no hortikultura je posljednjih mjeseci postala jedna od glavnih tema. Umjesto zelenila, građani su na mnogim dijelovima platoa gledali osušenu travu, ispucalu zemlju i biljke koje nisu izdržale izostanak redovitog zalijevanja.

Građani mjesecima upozoravali na stanje

Podsjetimo, Dalmacija Danas posljednjih je tjedana u više navrata pisala o stanju zelenih površina na Žnjanu. Još krajem travnja saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak upozorila je da je na Žnjanu "doslovno spaljena zemlja" te ustvrdila da se tek tada počelo sa zalijevanjem.

Nakon toga u redakciju su stizale i fotografije građana na kojima su se jasno vidjele osušene biljke, požutjela trava i popucala zemlja. Posebno je upadala u oči velika razlika između pojedinih parcela: dok su neke površine, osobito one uz ugostiteljske objekte, izgledale zeleno i uredno, drugi dijelovi platoa djelovali su potpuno zapušteno i isušeno.

Jedna Splićanka ranije je objavila fotografije osušenog zelenila uz poruku da je "Žnjan tuga", a građani su u komentarima prozivali odgovorne gradske službe i tvrtke. Dio njih tvrdio je da prostor izgleda kao da se ne održava, dok su drugi sumnjali na probleme sa sustavom navodnjavanja.

"Navodnjavanje nije funkcioniralo"

Tema je dodatno otvorena nakon što se o stanju na platou oglasila i gradska tvrtka Žnjan d.o.o. Iz tvrtke su poručili da na velikom dijelu površina trava nije ostvarila očekivani rast, da sustav navodnjavanja nije funkcionirao te da nije bilo adekvatnog održavanja zelenih površina.

Iz Žnjana d.o.o. tada su naglasili da se problem ne može svesti samo na novu zemlju koja je dopremljena na plato, već da se mora govoriti o ranijim propustima u planiranju, izvedbi, kvaliteti tla i uvjetima potrebnima za rast zelenih površina.

Kako su poručili, građani očekuju rezultate, a ne međusobna optuživanja.

Dalmacija Danas pisala je i o postupku javne nabave za održavanje hortikulture na Žnjanu, Zapadnoj obali i dječjem igralištu na Bačvicama. Najnižu ponudu dala je tvrtka Cvjetko d.o.o., u vlasništvu Vice Mihanovića, bivšeg predsjednika splitskog HDZ-a i nekadašnjeg kandidata te stranke za gradonačelnika Splita.

Nakon kritika u javnosti oglasio se i sam Mihanović, poručivši da njegova tvrtka tada još uvijek nije održavala Žnjan jer ugovor nije bio potpisan. U priopćenju je ustvrdio da Cvjetko d.o.o. nije odgovoran za tadašnje stanje zelenila na Žnjanu te da njegova tvrtka, u tom trenutku, nije bila angažirana na održavanju zelenila na toj lokaciji.

Prvi konkretni pomaci na terenu

Sada su, nakon niza upozorenja, kritika i javnih reakcija, na Žnjanu vidljivi prvi konkretni pomaci. Radovi obnove hortikulture su počeli, a prostor koji je proteklih tjedana izgledao zapušteno večeras je dobio sasvim drugačiju sliku.

Hoće li nova zemlja, sanacija i obnova zelenih površina konačno donijeti izgled kakav je Žnjanu od početka bio namijenjen, pokazat će idući tjedni. No činjenica je da su radovi krenuli i da se promjena već sada vidi.