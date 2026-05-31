Bivši hajdukovac se s lijepom Splićankom pojavio na Poljudu

Nogometašice Hajduka na Poljudu su proslavile povijesni trenutak – prvi šampionski pehar u povijesti ŽNK Hajduk. Iako su u posljednjoj utakmici sezone poražene od Agrama rezultatom 1:2, rezultat je vrlo brzo pao u drugi plan. Poljud je dočekao ono što će se dugo pamtiti: medalje, pehar i veliko slavlje Hajdučica.

No, osim povijesnog uspjeha splitskih nogometašica, pozornost je privuklo i jedno poznato lice s tribina. Utakmicu je gledao bivši igrač Hajduka Ardian Ismajli, koji je na Poljud stigao u društvu svoje djevojke, Splićanke Matee Bešlić, predsjednice ŽNK Hajduk Split.

Za Ismajlija je Poljud itekako posebno mjesto. Albanski reprezentativac u Hajduk je stigao kao mladi branič, a u bijelom dresu se profilirao kao čvrst, borben i pouzdan stoper. Navijači ga pamte po energiji, beskompromisnim duelima i činjenici da je u Splitu napravio važan iskorak u karijeri prije odlaska u talijanski nogomet.

Matea Bešlić već godinama je snažno vezana uz ženski nogomet u Splitu. Bila je među ključnim ljudima u priči koja je ŽNK Marjan povezala s Hajdukom, a danas se ime ŽNK Hajduk veže uz najveći uspjeh u povijesti kluba.

Hajdučice su sezonu završile kao prvakinje, a poraz od Agrama nije mogao pokvariti atmosferu. Nakon posljednjeg zvižduka uslijedila je fešta za pamćenje – pehar je završio u rukama igračica, a Poljud je još jednom svjedočio velikoj hajdučkoj emociji.

Ovaj put, povijest su pisale Hajdučice.