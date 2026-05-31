Rakitić javno zamolio Džeku: "Molim te, ostani još malo"

Ivan Rakitić, tehnički direktor Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac, iskoristio je sudjelovanje na UEFA-inoj utakmici legendi uoči finala Lige prvaka kako bi uputio emotivnu poruku Edinu Džeki i pozvao ga da ostane u Schalkeu.

Rakitić, koji je između 2007. i 2011. godine nosio dres njemačkog velikana, u razgovoru za Sky Sport nije skrivao koliko cijeni bosanskohercegovačkog napadača i njegov doprinos povratku Schalkea u Bundesligu.

Na nagovor novinara uzeo je mikrofon i izravno se obratio Džeki.

– Dragi Edine, što da ti kažem kao navijač Schalkea? Prije svega, veliko ti hvala što si povukao taj potez i što si nam pomogao da izborimo povratak u Bundesligu. Moraš ostati tamo. Moraš nastaviti davati puni gas i držati momke na okupu. Oni te slušaju – poručio je Rakitić.

Posebno je istaknuo Džekin utjecaj u svlačionici i njegovu ulogu vođe među mlađim igračima.

– Molim te, ostani još malo tamo. Vjerujem da te cijela Bundesliga voli. Hvala ti, Edine – dodao je.

Džeko je u Schalke stigao početkom godine nakon odlaska iz Fiorentine, a njegov dolazak pokazao se punim pogotkom. U samo 11 prvenstvenih nastupa postigao je šest pogodaka i upisao tri asistencije te bio jedan od ključnih igrača u pohodu na naslov prvaka druge njemačke lige i povratak među elitu.

Iskusnom napadaču ugovor istječe sljedećeg mjeseca, a prije odluke o nastavku karijere očekuje ga nastup na Svjetskom prvenstvu. Ipak, navijači Schalkea nadaju se da će ostati u Gelsenkirchenu, a među njima je očito i Rakitić.