Od konobara do liječnika: Objavljen veliki popis slobodnih radnih mjesta u dijelu Dalmacije

Na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trenutačno je objavljen niz natječaja za područje Doline Neretve, a traže se radnici različitih profila — od ugostiteljstva i građevine do zdravstva, administracije i prijevoza.

Prema objavi portala LIKEmetković.hr od 29. svibnja 2026., na Burzi rada HZZ-a otvoreno je 46 natječaja za nova radna mjesta na području Metkovića, Ploča, Opuzena, Kule Norinske i Slivna.

Najviše oglasa odnosi se na područje Metkovića, gdje se traže radnici za poslove u školstvu, komunalnim djelatnostima, ugostiteljstvu, skrbi, građevini, prijevozu i administraciji. Među oglašenim zanimanjima su spremačica, pomoćni radnik, kuhar, konobar, vozač, njegovatelj, dentalni asistent, keramičar, instalater klimatizacije, administrativni službenik, osobni asistent te građevinski radnici poput zidara, armirača i tesara.

Što se još nudi?

U Pločama je objavljeno više oglasa za vozače teretnih vozila, konobare, dostavljače, voditelja poslovnice, liječnika specijalista obiteljske medicine te operatera-autokontrolora. Posao se nudi i u Kominu, gdje se traži administrator na OPG-u.

Na području Opuzena poslodavci traže čistačicu, kuhara, dostavljača-skladištara, radnika u skladištu, inženjera građevine i građevinskog tehničara, dok je u Desnama otvoren oglas za radnika u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno ekološkom maslinarstvu.

U Komarni se, prema objavljenim podacima, traže konobari za rad u ugostiteljskom obrtu, a rok za prijavu je 15. lipnja. Kao izvor oglasa naveden je HZZ.

Rokovi za prijavu razlikuju se ovisno o poslodavcu i radnom mjestu, pa se zainteresiranim kandidatima preporučuje da detalje provjere na službenim stranicama Burze rada HZZ-a.