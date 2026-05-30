FOTOGALERIJA Mertojak se poklonio hrvatskim braniteljima: Dan državnosti obilježen misom, svijećama i tradicionalnim turnirom

U organizaciji Vijeća Gradskog kotara Mertojak tradicionalno je obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. Program je započeo svetom misom za Domovinu u crkvi sv. Josipa, koju je predvodio mertojački župnik don Vjeceslav Kujundžić.

Svečano misno slavlje svojim je pjevanjem uveličao Župni zbor sv. Josipa.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće

Nakon mise, okupljeni su se uputili prema spomeniku hrvatskim braniteljicama i braniteljima u Parku Majke Terezije, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Počast su odali članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, hrvatske braniteljice i branitelji, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, izaslanik splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i pročelnik za opću upravu Josip Matković. Obilježavanju su nazočili i gradski vijećnik Bruno Stričević, predsjednica GK Mertojak Jagoda Cicvarić Goreta, potpredsjednik GK Mertojak Nediljko Čeko te brojni drugi građani.

Balotaški turnir i druženje u parku

U sklopu tradicionalnog programa održan je i balotaški turnir. Prvo mjesto osvojila je ekipa Kljenovac, drugo mjesto pripalo je ekipi Utore Gornje, dok je treća bila ekipa Tegelse.

Svečano obilježavanje Dana državnosti na Mertojaku završilo je prigodnim druženjem u parku.