Cavtat i Konavle osvojili "turističkog Oscara": Veliko priznanje stiglo je baš njima

U svečanoj atmosferi na rivi u Cavtatu, u petak je upriličena dodjela prestižne međunarodne nagrade "Zlatna jabuka" (La Pomme d’Or) destinaciji Cavtat – Konavle. Ovo visoko priznanje dodjeljuje Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu – FIJET, a svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici, dionici turističkog života i predstavnici lokalne zajednice.

"Turistički Oscar" za održivi razvoj

"Zlatna jabuka", poznata i kao turistički Oscar, od 1971. godine kruna je rada onih destinacija koje uspješno njeguju kulturnu i prirodnu baštinu, autentičnost prostora te skladan odnos između turizma i lokalnog stanovništva. Među dosadašnjim dobitnicima su neke od najpoznatijih svjetskih destinacija, a ove godine FIJET je prepoznao upravo Cavtat i Konavle kao primjer održivog i odgovornog turističkog razvoja.

Načelnik Općine Konavle, Božo Lasić, zahvalio je svima koji doprinose uspjehu turističke sezone.

"Sinergija svih općinskih službi, turističkih djelatnika i Turističke zajednice daje vrhunske rezultate. Sretan sam što je ova nagrada stigla u naše Konavle i zahvaljujem direktoru TZ Konavle Franu Herendiji na predanom radu", rekao je načelnik Lasić.

Frano Herendija: "Zlatna jabuka imat će posebno mjesto"

Direktor Turističke zajednice Općine Konavle, Frano Herendija, istaknuo je kako su Cavtat i Konavle proteklih godina dobili brojne nagrade za uređenost, autentičnost i gostoljubivost. Ipak, Zlatna jabuka je nešto posebno, naglasio je.

"Zlatna jabuka imat će posebno mjesto jer potvrđuje da se kvalitetan turizam može razvijati uz očuvanje prostora i običaja. Ta ravnoteža između razvijenosti i održivosti ono je što se danas najviše cijeni", rekao je on.

FIJET-ova komisija odluku donijela nakon posjeta Konavlima

Tina Čubrilo, u ime FIJET-ove komisije, pojasnila je kako je odluka donesena nakon detaljnog uvida u prezentaciju i izravnog posjeta Konavlima, kojim su se potvrdili svi kriteriji za ovu prestižnu nagradu.

Dodjelom Zlatne jabuke Cavtatu i Konavlima još je jednom potvrđeno kako je riječ o destinaciji koja na najbolji način spaja prirodne ljepote, bogatu kulturno-povijesnu baštinu, tradiciju, gostoljubivost i suvremeni održivi pristup turizmu.