NEOBIČAN PRIZOR U MARMONTOVOJ Hrvatska zastava u A1 centru završila naopako, Splićani se našalili: "Sama se okrenula"

Neobičan prizor iz centra Splita ovih je dana nasmijao brojne prolaznike. Na ulazu u A1 centar u Marmontovoj ulici hrvatska zastava na staklenim vratima na prvi pogled izgleda kao da je okrenuta naopako.

Ipak, kako se može vidjeti na fotografiji, nema govora o bilo kakvoj zloj namjeri ili provokaciji. Gornji dio naljepnice očito se odlijepio, zbog čega je zastava "pala" i završila u položaju koji je odmah privukao pažnju.

Prizor je mnogima izmamio osmijeh, osobito jer je riječ o sasvim slučajnoj situaciji. Splićani su, naravno, sve brzo okrenuli na šalu pa se moglo čuti kako se "zastava sama od sebe okrenula naopako".

Pogledajte fotografiju: