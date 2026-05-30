Dalmatinski klub dogodine je prvoligaš! Jadran LP pobjedom zaključio povijesnu sezonu i osvojio treće mjesto

Jadran Luka Ploče pobjedom je zaključio sezonu u SuperSport 2. NL. U susretu 30. kola Pločani su na stadionu Jadranovo svladali Radnik iz Križevaca rezultatom 1:0, a pogodak odluke postigao je Nikola Marić u 64. minuti.

Kako je objavio Portal Rogotin, Jadran je ovom pobjedom stigao do ukupno 18. prvenstvenog slavlja i sezonu završio na trećem mjestu, zahvaljujući boljem međusobnom omjeru s Kustošijom.

Povijesna sezona pred domaćim navijačima

Pred oko 500 gledatelja domaća momčad imala je više od igre, osobito u prvom poluvremenu, no do pogotka nije stigla unatoč prilikama Marina Vučkovića i Nikole Marića. Gosti iz Križevaca u prvih 45 minuta nisu ozbiljnije zaprijetili, dok je ritam utakmice dodatno otežavala velika vrućina.

Trenutak odluke dogodio se sredinom drugog dijela. Frane Bobanović povukao je akciju s centra i dubinskom loptom pronašao Marića na desnoj strani, a napadač Jadrana preciznim prizemnim udarcem pogodio je donji desni kut za konačnih 1:0. Marić je nakon susreta proglašen igračem utakmice.

Oproštaj Aljoše Krstičevića

Utakmica je imala i emotivan uvod. Prije početka susreta Nikoli Mariću uručen je Trofej SN i Crvena majica za sezonu 2024./25., dok su se Jadranaši posebnim poklonom oprostili od dugogodišnjeg igrača Aljoše Krstičevića.

Iako susret nije imao veliki rezultatski imperativ, domaćin je pobjedom stavio točku na jednu od najboljih sezona u klupskoj povijesti.

Portal Rogotin navodi kako je dvoboj protekao korektno, bez žutih kartona, a Pločani su trećim pokušajem napokon pred svojim navijačima svladali neugodni Radnik iz Križevaca.