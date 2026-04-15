Dugačka lista, evo tko će sve od sutra ostati bez struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Solina, Podstrane, Stobreča, Šolte, omiškog i trogirskog zaleđa, Dalmatinske zagore

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

ČETVRTAK, 16.4.

Mjesto: ŠOLTA

Ulica: PUT KRUŠICE 16

Očekivano trajanje:

07:00 - 08:00

Mjesto: SOLIN

Ulica: PETRA KREŠIMIRA IV 46,48,50

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: STOBREČ

Ulica: PUT SV.LOVRE 56-60,47-57

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: ŠOLTA

Ulica: ŠOLTANSKIH ŽRTAVA 12

Očekivano trajanje:

13:30 - 14:30

Mjesto: KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Ulica: POTROŠAČI OKO SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE,PUT POLJOPRIVREDNIKA,DIO CESTA DR.F.TUĐMANA

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: SOLIN

Ulica: PETRA KREŠIMIRA IV 40,42,44

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: SOLIN

Ulica: PUT MIRA 16

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: SOLIN

Ulica: PUT MIRA 18

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: PRIBUDE I MILEŠINA

Ulica: PRIBUDE I MILEŠINA

Očekivano trajanje:

09:00 - 15:00

Mjesto: ŠOLTA

Ulica: SV.VINCE 5

Očekivano trajanje:

11:30 - 12:30

Mjesto: Istočni dio Krstatica, Slivno, Rašćani Gornji, Žlibina i Poljica Vrgoračka.

Ulica: Istočni dio Krstatica, Slivno, Rašćani Gornji, Žlibina i Poljica Vrgoračka.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Zadvarje i Šestanovac

Ulica: Zadvarje - cijelo naselje i poslovna zona Šestanovac - južno od škole, Babići, Nejašmići, Družići

Napomena: sanacija kvara

Očekivano trajanje:

09:00 - 15:00

Mjesto: Ugljane

Ulica: od Čaporica do Fratrove kuće

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Primorski Dolac

Ulica: Balovi

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

PETAK, 17.4.

Mjesto: SOLIN

Ulica: ILIJIN POTOK 33

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Solin

Ulica: Zgon;23,23A,Držićeva;46,46A,46B,Put Mira-20

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: SPLIT

Ulica: OSTRAVSKA 6

Očekivano trajanje:

09:00 - 09:30

Mjesto: Podstrana

Ulica: Dijelovi ulica;Don Petra Cara,cesta Sv.Martina

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

Mjesto: Kaštel Novi

Ulica: Don Frane Bulića;1-33, biskupa Žanića;1-79,Gaje Radunića;44-81

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00