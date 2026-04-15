Dugačka lista, evo tko će sve od sutra ostati bez struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Solina, Podstrane, Stobreča, Šolte, omiškog i trogirskog zaleđa, Dalmatinske zagore

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
ČETVRTAK, 16.4.
Mjesto: ŠOLTA
Ulica: PUT KRUŠICE 16
Očekivano trajanje:
07:00 - 08:00
Mjesto: SOLIN
Ulica: PETRA KREŠIMIRA IV 46,48,50
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: STOBREČ
Ulica: PUT SV.LOVRE 56-60,47-57
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: ŠOLTA
Ulica: ŠOLTANSKIH ŽRTAVA 12
Očekivano trajanje:
13:30 - 14:30
Mjesto: KAŠTEL ŠTAFILIĆ
Ulica: POTROŠAČI OKO SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE,PUT POLJOPRIVREDNIKA,DIO CESTA DR.F.TUĐMANA
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: SOLIN
Ulica: PETRA KREŠIMIRA IV 40,42,44
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: SOLIN
Ulica: PUT MIRA 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: SOLIN
Ulica: PUT MIRA 18
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: PRIBUDE I MILEŠINA
Ulica: PRIBUDE I MILEŠINA
Očekivano trajanje:
09:00 - 15:00
Mjesto: ŠOLTA
Ulica: SV.VINCE 5
Očekivano trajanje:
11:30 - 12:30
Mjesto: Istočni dio Krstatica, Slivno, Rašćani Gornji, Žlibina i Poljica Vrgoračka.
Ulica: Istočni dio Krstatica, Slivno, Rašćani Gornji, Žlibina i Poljica Vrgoračka.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Zadvarje i Šestanovac
Ulica: Zadvarje - cijelo naselje i poslovna zona Šestanovac - južno od škole, Babići, Nejašmići, Družići
Napomena: sanacija kvara
Očekivano trajanje:
09:00 - 15:00
Mjesto: Ugljane
Ulica: od Čaporica do Fratrove kuće
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Primorski Dolac
Ulica: Balovi
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
PETAK, 17.4.
Mjesto: SOLIN
Ulica: ILIJIN POTOK 33
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Solin
Ulica: Zgon;23,23A,Držićeva;46,46A,46B,Put Mira-20
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: SPLIT
Ulica: OSTRAVSKA 6
Očekivano trajanje:
09:00 - 09:30
Mjesto: Podstrana
Ulica: Dijelovi ulica;Don Petra Cara,cesta Sv.Martina
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Kaštel Novi
Ulica: Don Frane Bulića;1-33, biskupa Žanića;1-79,Gaje Radunića;44-81
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00