Marković: "Svaki dan vidim ljude koji su izgubili volju za borbom, koji su izgubili nadu da se može izgraditi drugačija država. Zato nam mladi i odlaze"

Saborska zastupnica iz redova SDP-a i supetarska gradonačelnica Ivana Marković oglasila se objavom u kojoj tvrdi da politički sustav u Hrvatskoj ne počiva samo na izbornoj podršci.

“Sustav koji je izgradio HDZ ne počiva samo na izbornoj podršci i koalicijama, nego na dugogodišnjem umrežavanju kadrova u institucijama, državnim tvrtkama, javnim poduzećima, udrugama, raznim savezima i sponzorstvima. Takva struktura omogućuje kontrolu resursa, utjecaj na zapošljavanje i stabilnost političke moći.”

Dodaje kako se u takvom okruženju lojalnost nameće kao ključan faktor.

“Zbog toga se politička lojalnost često percipira kao preduvjet za napredovanje, dok se kritika sustava doživljava kao rizik. Ili si s nama ili si meta. Ili, kako je to plastično rekao Zurovec: ‘Falit će ti jedan papir’.”

Umrežavanje moći i institucija

U nastavku ističe kako takav model stvara zatvoreni krug moći.

“To stvara zatvoreni krug u kojem se politička moć i institucionalni utjecaj međusobno umrežavaju i održavaju. Teško je uopće zamisliti dokle seže ta mreža kadrova, ali bitku za zadržavanje utjecaja vidimo i danas, primjerice kod pokušaja povezivanja izbora Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, i to sve s ciljem zadržavanja moći i kontrole nad institucijama.”

Posebno naglašava ulogu javnih sredstava.

“Važnu ulogu u održavanju tog modela imaju i javna sredstva, uključujući europske fondove, koji umjesto da budu alat ravnomjernog razvoja često postaju sredstvo za jačanje lokalnih političkih mreža i održavanje statusa quo.”

Gospodarstvo, inflacija i ovisnost

Marković smatra da unatoč velikim sredstvima iz Europske unije nije došlo do stvarne promjene.

“Zato danas, usprkos ogromnim milijunima iz EU, nismo promijenili gospodarstvo niti ga učinili otpornim, nego imamo jednu od najvećih inflacija u eurozoni i veliku ovisnost o uvozu hrane i turizmu.”

Dodaje i da je “najveći štit napravljen preko institucija, i to prema europskim istražiteljima, kako ne bi imali prevelik utjecaj”.

Podsjetila je i na izjavu europske tužiteljice.

“Sjetimo se što je rekla Laura Kövesi: da je jedan od najvećih izazova u borbi protiv korupcije imala upravo u Vladi Andreja Plenkovića.”

“Podgrijavanje podjela i politički narativi”

U objavi se osvrnula i na stanje u društvu i politički diskurs.

“Istovremeno, politički prostor se dodatno polarizira kroz ideološke koncepte dvostrukih konotacija, koji su osmišljeni isključivo za očuvanje režima. U prijevodu, riječ je o podgrijavanju ustaštva koje izaziva najniže strasti u društvu, među vlastitim narodom, gdje se one koji misle drugačije ili kritiziraju proziva da ‘ne vole Hrvatsku’, da nisu domoljubi i sl., pritom ignorirajući svako slovo Ustava RH.”

Navela je i primjere iz aktualne politike.

“Danas nam HDZ-ov ministar graditeljstva, krcat nekretninama, govori da je mladima dovoljno 18 m² za život, ministrica zdravstva da je rješenje čekanja na pregled da ostanemo zdravi, a treći ministar da je inflacija krivo izračunata. Jer, eto, ne idemo u trgovine.”

“Nemojte odustati”

Zaključno, Marković ističe da pitanje vlasti nije samo pitanje izbora.

“Zato pitanje opstanka na vlasti nije samo pitanje izbora, nego i pitanje strukture sustava koji je godinama građen i koji se teško mijenja bez dubokih institucionalnih reformi.”

Kao rješenje vidi ozbiljne promjene.

“Hrvatsku može pokrenuti samo ozbiljan zaokret: teritorijalni preustroj i jasno, odlučno kažnjavanje svakog pogodovanja i korupcije. Promjena sustava upravljanja, koncepta gospodarstva i uopće koncepta vrijednosti uspjeha.”

Na kraju se osvrnula i na stanje u društvu:

“I znate što je možda najteže od svega? Svaki dan vidim ljude koji su izgubili volju za borbom. Ljude koji su izgubili nadu da se može izgraditi drugačija država. Zato nam mladi i odlaze. I to je upravo ono što ovaj sustav želi. Jer kada ljudi odustanu, tada režim pobjeđuje.”

Zaključila je porukom:

“Nemojte odustati. Jer ova država može biti pravednija, može biti poštenija i može biti država jednakih prilika. Ali samo ako se za to borimo.”