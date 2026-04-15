LIJEPE VIJESTI Ovo će niknuti u Omišu. Evo o čemu je riječ

Grad Omiš ulazi u realizaciju jednog od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u svojoj povijesti. U Zagrebu je prošlog tjedna potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju nove Osnovne škole Josipa Pupačića, čime je ovaj dugoočekivani projekt i službeno prešao iz faze planiranja u konkretnu provedbu.

Riječ je o kapitalnom projektu ukupne vrijednosti 30,5 milijuna eura, koji se ostvaruje uz snažnu financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske u okviru programa NPOO-a te Splitsko-dalmatinske županije.

42 učionice i moderna sportska dvorana

Nova škola predviđa izgradnju 42 suvremeno opremljene učionice i moderne sportske dvorane, a njezina realizacija trebala bi omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave te značajno unaprijediti kvalitetu obrazovanja u Omišu. Uz bolje uvjete za učenike, projekt bi trebao osigurati i suvremenije radno okruženje za nastavnike i ostale djelatnike škole.

Prema najavi Grada Omiša, sljedeći korak je pokretanje postupka javne nabave, čiji se završetak očekuje tijekom ljeta. Nakon toga trebali bi započeti radovi na izgradnji nove škole. Gradonačelnik Omiša dr. Zvonko Močić poručio je kako je cilj dovršiti projekt u što kraćem roku i osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za obrazovanje budućih generacija.

"Pred nama je pokretanje postupka javne nabave, čiji se završetak očekuje tijekom ljeta, nakon čega slijedi početak radova na izgradnji. Naš cilj je jasan – dovršiti radove u najkraćem mogućem roku te osigurati sigurnije i kvalitetnije uvjete za obrazovanje budućih generacija učenika", istaknuo je. Iz Grada naglašavaju kako ovaj projekt nije rezultat rada samo posljednjih nekoliko godina, nego dugotrajnog procesa u kojem su sudjelovali brojni akteri.

"Važno je istaknuti kako ovaj projekt nije rezultat rada samo posljednjih nekoliko godina, već dugogodišnjeg truda i predanosti brojnih sudionika", poručio je Močić, zahvalivši svojim prethodnicima, gradskim vijećnicima i gradskim službama koji su tijekom proteklih dvadeset godina pridonosili njegovoj pripremi i ostvarenju. Posebnu zahvalnost uputio je i Splitsko-dalmatinskoj županiji te Osnovnoj školi "Josip Pupačić" zbog suradnje i doprinosa u pripremi projekta.

Ulaganje u budućnost grada

Gradonačelnik je zaključio kako je riječ o projektu koji će imati trajnu vrijednost za buduće generacije te je naglasio da Grad Omiš nastavlja s ulaganjima u obrazovanje, djecu i mlade.

"Ulaganjima u obrazovanje, djecu i mlade Grad Omiš nastavlja s provedbom najavljenih projekata i mjera usmjerenih na poboljšanje kvalitete života i razvoj grada po mjeri naših građana", poručio je.