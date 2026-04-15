Veliki trenutak: Tunel Kozjak ugledao svjetlo s južne strane, probijena je servisna cijev

Dok radnici kineske tvrtke CRBC slave „svjetlo na kraju tunela“ u servisnoj cijevi, pred Hrvatskim cestama je veliki posao rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za pristupnu cestu, koja uključuje otkup stotina parcela i rješavanje spornih legalizacija pod lupom USKOK-a.

Projekt izgradnje tunela Kozjak, koji je proglašen strateški važnim projektom za cestovno povezivanje Splita i okolice, dosegnuo je važnu prekretnicu. Iz Hrvatskih cesta potvrđeno je kako je servisna cijev tunela uspješno probijena, čime je projekt i simbolički i tehnički zakoračio u završnu fazu proboja masiva Kozjak, javlja Portal.hr.

Glavna cijev na „udaru“ zahtjevne geologije

Iako je servisna cijev ugledala svjetlo s južne strane, na glavnoj tunelskoj cijevi radovi se nastavljaju uz povećan oprez. Prema službenim informacijama iz Hrvatskih cesta, do potpunog proboja preostalo je još približno 300 metara iskopa.

- Točan termin proboja glavne cijevi u ovom trenutku nije moguće precizno odrediti. Izvođač trenutno nailazi na zahtjevniji materijal, zbog čega je dnevno napredovanje smanjeno. Dinamika radova izravno ovisi o geološkim uvjetima unutar samog tunela - poručuju iz Hrvatskih cesta.

Dodaju kako je u ovom trenutku nemoguće procijeniti hoće li se teški uvjeti rada protezati kroz cijelu preostalu dionicu, no javnost će biti pravovremeno obaviještena o finalnom spajanju.

Bitka za kvadrate: Otkup 300 parcela i intervencija policije

Dok strojevi buše unutrašnjost brda, „vruće“ je i u uredima. Kako bi se tunel povezao s državnom cestom D8 u Kaštel Kambelovcu, potrebno je izgraditi pristupnu cestu što podrazumijeva otkup čak 300 parcela.

Ovaj dio projekta pokazao se kao iznimno zahtjevan administrativno i pravno. Prema dostupnim informacijama, vlasnici oko 80 parcela odbili su mirne ponude za otkup, o njihovim negodovanju pisano je u nekoliko navrata.

Hrvatske ceste bile primorane zatražiti pomoć Županijskog ureda za imovinsko-pravne odnose, a procjene na terenu u nekim su se slučajevima morale obavljati uz pratnju policije.

- Cjelokupan postupak se produljio zbog velikog broja predmeta koje nadležni ured vodi u postupcima izvlaštenja, osobito u vezi s izgradnjom pristupnih cesta za tunel Kozjak – kazali su za Portal.hr iz HC-a.

Pod lupom USKOK-a vile s bazenima na trasi

Dodatnu komplikaciju predstavljaju četiri vile s bazenima koje se nalaze izravno na trasi buduće prometnice. Iako su objekti izgrađeni unutar koridora koji je u prostornom planu definiran još prije 20 godina, oni su naknadno legalizirani. Upravo je ta legalizacija privukla pozornost USKOK-a, koji trenutno istražuje kako su objekti dobili dozvole na trasi strateškog državnog projekta.

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, tijekom nedavnog obilaska gradilišta, kako smo pisali, bio je jasan po pitanju nastavka radova.

- Gradnja ove ceste je strateški prioritet. Zakon omogućuje izdavanje građevinskih dozvola bez obzira na nezadovoljstvo pojedinaca. Hrvatske ceste će izvršiti izvlaštenje svih koji trebaju biti izvlašteni, sve će biti po zakonu i cesta se mora izgraditi - poručio je ministar.

Planovi za budućnost: Spoj na D8 do 2027.

Unatoč geološkim izazovima i pravnim zavrzlamama, cilj ostaje isti. Direktor Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, najavio je rješavanje ključnih izvlaštenja na južnoj strani, što će omogućiti izdavanje građevinske dozvole za preostala četiri kilometra ceste. Također, uskoro se očekuje i natječaj za posljednjih 600 metara spoja na magistralu D8.

Cjelokupni projekt, čija se vrijednost procjenjuje na više od 120 milijuna eura, trebao bi biti u potpunosti završen do travnja 2027. godine.