Reklama "zabijena" u Dioklecijanov zid: Građani ogorčeni – "Pokušavamo zaštititi civilizaciju u nama"

U samom srcu Splita, unutar Dioklecijanove palače, ponovno se otvorilo pitanje odnosa prema kulturnoj baštini nakon što je na kameni zid postavljena ugostiteljska reklama. Fotografije i komentari brzo su se proširili društvenim mrežama, a reakcije građana ne jenjavaju.

Građanska inicijativa Split u svojoj objavi ironično i kritički komentira situaciju:

“I dok plavičasta svjetlost misteriozno titra… zabila se ugostiteljska reklama, ni livo ni desno nego drito u Dioklecijanov kamen. Dobro, reći će neki, gađali su fugu i malo je falili.”

Dodaju i kako će neki relativizirati problem:

“Drugi će reći da nas je Trump previše navikao na preciznost njegovih balističkih projektila pa nam eto centimetar smeta. Treći će reći da zašto se imamo brinuti o običnom kamenu dok na Bliskom istoku svakodnevno ginu ljudi. Eto, pokušavamo zaštititi jednu civilizaciju… onu u nama.”

Građani prijavili slučaj

U komentarima ispod objave vidljivo je nezadovoljstvo dijela građana koji smatraju da se ovakvi zahvati ne bi smjeli događati.

“Prijavljeno inspektoratu, vidit ćemo koliko će im tribati. Bitno da hvataju legalne vodiče, a ovo ne vide”, navodi jedan od komentara.

Drugi građani ističu i estetski problem:

“Ta njihova rasvjeta mi je baš neprimjerena. Ubode me u srce svaki put kad prođem.”

Pitanje odnosa prema baštini

Ovakve situacije ponovno otvaraju pitanje kontrole i nadzora nad intervencijama u zaštićenoj povijesnoj jezgri Splita, koja je pod zaštitom UNESCO-a.

Kako poručuju građani, problem nije samo u jednom slučaju, već u širem odnosu prema prostoru:

“Svak misli da je pametniji od onog prije.”

Hoće li nadležne službe reagirati i ukloniti sporni element, ostaje za vidjeti, no rasprava o očuvanju identiteta i vrijednosti povijesne jezgre ponovno je u fokusu javnosti.