Usred bijela dana muškarac pucao na članicu obitelji, oglasila se zagrebačka policija

Zagrebačka policija izvijestila je o teškom incidentu koji se dogodio jučer, 17. travnja oko 10:30 sati na području Sesveta.
Prema dosad utvrđenim informacijama, 57-godišnji muškarac u vidno alkoholiziranom stanju u kući je iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru 55-godišnje članice obitelji, i to s namjerom da je usmrti.
U događaju, srećom, nitko nije ozlijeđen.
Osumnjičeni je odmah uhićen te priveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.
Moja reakcija na članak je...
2
0
1
0
0
0
0