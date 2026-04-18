Usred bijela dana muškarac pucao na članicu obitelji, oglasila se zagrebačka policija

U 10:30

Zagrebačka policija izvijestila je o teškom incidentu koji se dogodio jučer, 17. travnja oko 10:30 sati na području Sesveta.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 57-godišnji muškarac u vidno alkoholiziranom stanju u kući je iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru 55-godišnje članice obitelji, i to s namjerom da je usmrti.

U događaju, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Osumnjičeni je odmah uhićen te priveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.

