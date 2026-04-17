VIDEO Radio je 10 godina u Irskoj, a onda se vratio i preuzeo tvornicu čokolade u Dalmatinskoj zagori

Još jedan primjer uspješnog povratka dolazi iz Dalmatinske zagore, gdje tvornicu čokolade u Vrlici vodi Zadranin Marko Giro. Nakon deset godina života i rada u Irskoj, spletom poslovnih i obiteljskih okolnosti vratio se u Hrvatsku te preuzeo rukovodeću poziciju u tvrtki.

Ističe kako je odluka o povratku došla neočekivano – nakon prodaje tvrtke u kojoj je radio imao je mogućnost otići drugim putem, no prijavio se na posao u Hrvatskoj ponajprije kako bi došao kući i obavio razgovor, koji se na kraju pretvorio u novu poslovnu priliku, piše HRT.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tvornica čokolade pokrenuta je 2021. godine u vrličkoj Radnoj zoni, a danas posluje u sklopu međunarodne grupacije specijalizirane za veganske proizvode. Proizvodi se izvoze na europska tržišta, a godišnje se proizvede gotovo četiri milijuna čokolada. Zaposlenici čine važan temelj uspjeha tvrtke. Grad Vrlika pritom nastoji dodatno privući stanovnike kroz razvoj radnih mjesta i mjere poput priuštivog stanovanja i besplatnog vrtića, piše HRT.

Giro naglašava kako se Hrvatska u proteklom desetljeću promijenila, ali smatra da dio društva još uvijek ne prepoznaje taj napredak. Drži da je zemlja na prekretnici te da daljnji razvoj ovisi o spremnosti pojedinaca da preuzmu odgovornost i aktivno doprinesu zajednici. Njegov povratak nije bio motiviran isključivo ekonomskim razlozima, već željom za novim iskustvima i prilikama. Iako je ranije razmatrao odlazak u druge zemlje, na kraju se odlučio za Irsku, a potom i za povratak u Hrvatsku, gdje zasad planira ostati.