FOTO Unutarstranački potres u Splitu! SDP bira novo vodstvo, pale teške riječi o stanju u stranci

U ovim trenutcima u Splitu se održava Izborna konvencija SDP-a Split na kojoj se bira novo vodstvo. Netom prije Konvencije medijima su se obratili Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora te Sandro Glumac, kandidat za predsjednika SDP-a.

Jakšić je u svom obraćanju obavijestio javnost o restrukturiranju stranke.

-Danas izabiremo novo vodstvo te sam ponosan na proces koji ostaje iza nas, a mislim kako smo ga napravili na izuzetno korektan način s obzirom da smo prije desetak mjeseci snažno udarili u zid. Doživjeli smo treći put za redom izuzetno loš rezultat na izborima za gradonačelnika Splita gdje smo opet bili na jednoznamenkastim brojkama što si stranka, ako želi biti najjača oporbena stranka, ne može dozvoliti. Nakon toga je naš kandidat ''pretrčao'' HDZ-u što nas sigurno nije dovelo u bajnu situaciju'', zaključio je Jakšić.

Jakšić se osvrnuo i na situaciju raspuštanja stranačkog tijela te na bolje vrijeme koje dolazi za stranku.

-Mislim kako za splitski SDP dolaze bolji dani te da ćemo imati adekvatnu ekipu koja će odgovoriti svim onim izazovima koji su potrebni splitskom SDP -u, a u konačnici i gradu Splitu. Dobit ćemo jedan snažan vjetar u leđa koji Splitu treba, te da se u narednom izbornom ciklusu ''tučemo'' za pobjedu, zaključio je Jakšić.

Novi kandidat osvrnuo se na planove koji očekuju stranku nakon Izborne konvencije.

-Planovi su prvenstveno ojačati stranku te smo imali niz sastanaka u kojima smo okupljali članovi kako bi ojačali stranku. Želimo se posložiti na najbolji mogući način kako bi postali vodeća stranka u gradu. Trenutačno stanje splitskog SDP-a je jako loše, možda najgore u vrijeme moderne Hrvatske i to moramo reći. Ja sam socijaldemokrat, antifašista i ljevičar, a dugo sam u zdravstvu te kroz svoj posao u splitskoj bolnici vidim niz stvari koje nisu dobre za naše pacijente. Duge liste čekanja i ogroman novac koji se ulaže u zdravstvo a prelijeva se iz javnog u privatno zdravstvo. To su stvari koje moramo urediti, zaključio je Glumac.