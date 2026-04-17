Užas na Čiovu: Monstrum psa vezao za automobil i vukao ga po cesti, slijedi kaznena prijava

Novi slučaj mogućeg zlostavljanja životinje potresao je stanovnike otoka Čiova. Čitateljica se odratila Dalmaciji Danas s upozorenjem na, kako navodi, iznimno uznemirujući događaj koji se jučer dogodio u Mastrinki. Prema informacijama koje je iznijela, jedna osoba, za koju tvrdi da je već poznata po problematičnom ponašanju na tom području, svog je psa vezala za automobil te ga na taj način "izvela u šetnju".

Pas kolabirao na cesti

Kako navodi čitateljica, incident se dogodio oko 15 sati, pri temperaturi od oko 27 stupnjeva, na usponu. Pas je tijekom prisilnog trčanja iza vozila kolabirao, nakon čega je, prema iskazu očevidca, dulje vrijeme bio vučen po cesti.

"Prema iskazu očevidca kojeg osobno poznajem, jedna osoba, već poznata po problematičnom ponašanju u tom području, vezala je svog psa za automobil te ga na taj način 'izvela u šetnju'. Incident se dogodio jučer oko 15 sati, pri temperaturi od oko 27 stupnjeva, na usponu uzbrdo. Pas je tijekom toga kolabirao te je potom dulje vrijeme bio vučen po cesti iza vozila", navela je čitateljica.

Dodala je kako ovakav čin predstavlja teško zlostavljanje životinje te izaziva duboku zabrinutost za njezinu dobrobit, ali i za sigurnost drugih životinja u budućnosti.

Policija provela kriminalističko istraživanje

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su 16. travnja 2026. zaprimili dojavu o događaju na području Žednog na otoku Čiovu te su odmah poduzeli žurne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. U službene prostorije priveden je 54-godišnji muškarac nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja iz članka 205. Kaznenog zakona.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni psa vezao za stražnji dio osobnog vozila i prisiljavao ga da trči za vozilom kojim je upravljao, pri čemu je životinja zadobila ozljede", odgovorili su nam iz policije.

O svemu obaviještena i veterinarska inspekcija

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 54-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Policija je također izvijestila da je o događaju obaviještena i veterinarska inspekcija, koja će poduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Čitateljica koja je upozorila na slučaj smatra kako je nužno da javnost bude upoznata s ovim događajem te da nadležne institucije, osobito veterinarska inspekcija, poduzmu sve raspoložive korake kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih slučajeva.

"Ovakvo ponašanje nije samo neodgovorno, već i krajnje nehumano te ne smije ostati bez ozbiljnih posljedica", poručila je.