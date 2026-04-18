Pijan sletio s ceste i udario parkirani auto

U petak, 17. travnja oko 23 sata, u Ulici Mihanovićeva obala u Sisku, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.

Do nesreće je došlo kada je 41-godišnjak upravljao automobilom sisačkih registracija pod utjecajem alkohola od 0,57 promila. Uslijed ne kretanja sredinom obilježene prometne trake, sišao je van kolnika i udario u parkirani automobil sisačkih registracija 26-godišnje vlasnice.

Zbog počinjenih prekršaja, 41-godišnjaku je izdan obvezni prekršajni nalog.