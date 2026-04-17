Pala na tržnici Plokite pa tužila Banovinu: Lom palca naplatila dvije tisuće eura

Malo-pomalo, došli smo kao preko Velike bare: ne po onom američkom snu, da svatko može ostvariti (financijski) uspjeh, makar nije to više ni u SAD-u tako lako ostvarivo, nego po onom drugom tipično zapadnjačkom mentalitetu, tužbama za naknadu štete.

Evo, nedavno je Općinski sud u Splitu donio presudu prema kojoj gradska komunalna tvrtka ‘Parkovi i nasadi’ mora platiti cca dvije tisuće eura ženi iz Siromašne koja je, pazite sad, kliznula i pala na tržnici Plokite, odnosno na lokalnoj peškariji! Zadobila je prijelom palca, ‘hematom i bolnost desnog lakta te bolnost i otok desnog ručnog zgloba uz ograničenu pokretljivost’…

Tražila preko 3.000 eura

Sve se odvijalo 3. lipnja 2022. godine u unutarnjem dijelu tržnica Plokite, gdje je zbog skliskog poda žena pala i ozlijedila se pa je podnijela tužbu za naknadu štete protiv Grada Splita i komunalne tvrtke Parkovi i nasadi. Tražila je istina nešto veću odštetu, preko tri tisuće eura, ali na Općinskom sudu joj dosudili nešto manji iznos, uz to što će iz gradskog proračuna platiti 1,700 eura parničnog troška tužiteljici.

Dva su bila ključna pitanja, tko je odgovoran te je li do nezgode došlo zbog neodržavanja prostora ili nepažnjom gospođe, odnosno o visini iznosa odštete.

Ključnim se pokazalo svjedočenje vlasnika susjednog kafića, koji je vidio sve što se događalo pored jednog štanda u zatvorenom dijelu ribarnice.

- Pod je na tom dijelu utonuo pa se stvaraju lokve vode jer nema svaki štand svoj odvod. Voda se onda slijeva po podu sa svih štandova te pod na ribarnici bude mokar čak i za suhog ljetnog dana jer se topi led iz gajbi s ribom… - dio je iskaza očevica i vlasnika ugostiteljskog objekta na tržnici. Kazao je i kako je viđao da se drugi posjetitelji poskliznu i padnu, pogotovo petkom, te da su on i drugi stanari tržnice apelirali na koncesionara da se nešto poduzme, a čak su 2015. godine bile postavljene zaštitne trakice koje su se s vremenom izlizale.

Splitski sud je utvrdio da nije odgovoran Grad Split već komunalna tvrtka. ‘Prema mišljenju ovog suda, sklizak pod tržnice (ribarnice) je opasna stvar. Pod koji je konstantno mokar od otapanja leda sa štandova ribarnice, koji nema adekvatnih odvoda i na kojem su se izlizale podne zaštite, nedvojbeno predstavlja povećanu opasnost štete za okolinu’…

"Zna tamo biti klizavo"

Sud je procijenio i doprinos žene nezgodi.

- Tužiteljica je sama navela da redovito odlazi na tu ribarnicu i da ‘zna da tamo zna biti klizavo’ te da je taj dan nosila tenisice upravo iz tog razloga. Dakle, bila je svjesna uobičajenog rizika skliskog poda na ribarnici. Nije međutim opravdano od osobe u životnoj dobi tužiteljice očekivati isti stupanj agilnosti i opreznosti kao od mlađih osoba. A ‘Parkovi i nasadi’ kao profesionalni upravitelj tržnice dužan je osobito voditi brigu o sigurnosti svih posjetitelja, pogotovo onih starije dobi (koji su i češći posjetitelji tržnice), posebno na mjestima poput ribarnice gdje je sklizavost poda predvidiva i stalna, a ne povremena pojava. Sud smatra da je tužiteljica mogla prilagoditi hod i biti pažljivija na poznatoj skliskoj površini, ali je u manjoj mjeri odgovorna od tuženika koji je u duljem vremenskom razdoblju propuštao adekvatno održavati pod (zamijeniti zaštitne trakice, osigurati odvodnju, postaviti upozorenja) pa je odgovornost utvrđena u omjeru 20 posto doprinosa tužiteljice i 80 posto tuženika. - zaključili su na splitskom Općinskom sudu.