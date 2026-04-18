Tko jutros ne ide u grad ili iz grada, ne zna što je propustio: 'A ljudi moji, je li ja ovo sanjan?'

Subota je, a za vozače koji se kreću prema Splitu i kroz sam grad rijetka i ugodna situacija. Na glavnim prometnicama, uključujući prilaze gradu iz smjera Podstrane i Širine, jutros i prijepodne nema uobičajenih gužvi ni zastoja.

Promet teče bez većih problema, a vožnja prema Splitu odvija se normalno, bez kolona koje su česte tijekom radnog tjedna ili u turističkoj sezoni.

'A ljudi moji, je li ja ovo sanjan?', pita se naš čitatelj koji nam je dojavio da je prošao bez problema od Mutrograsa do Splita.

Posebno se to odnosi na dionice koje inače znaju biti kritične, gdje se danas prolazi bez stresa i čekanja.

Mala gužva je u zoni radova na brzoj cesti Solin-Klis, ali to je i očekivano zbog prometovanja jednim trakom.

Situaciju na cestama nastavit ćemo pratiti tijekom dana.