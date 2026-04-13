Ne događa se često. Upaljen je semafor u Strožancu: "Ovo je za desetke tisuća vozača breaking news"

U Podstrani su večeras u 20 sati pušteni u rad semafori na dvama važnim raskrižjima uz državnu cestu DC8, među kojima je i ono kod skretanja za Osnovnu školu Strožanac, parking uz šetnicu i ugostiteljski objekt "Bili pivac", iz smjera Splita prema Omišu. Informaciju o aktivaciji semafora objavila je Općina Podstrana, a prizori s terena brzo su privukli pozornost vozača, s obzirom na to da je riječ o jednoj od prometno najopterećenijih točaka na području općine, gdje u vrijeme gužvi često dolazi do zastoja, nejasnoća oko prednosti prolaska i prometnog kaosa.

Semafori aktivirani na dva raskrižja

Kako su priopćili iz Općine Podstrana, 13. travnja 2026. godine u 20 sati planirano je puštanje u rad semafora na raskrižjima DC8 – Ž6142 te DC8 – Put Škole (Ulica Gospe u Siti) – Jurasova ulica. Novi signalni plan temelji se na prometnom elaboratu koji su naručile Hrvatske ceste d.o.o., a izradila ga je tvrtka LIDER PROJEKT d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2025. godine, uz prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih institucija.

Dio šire prometne analize

Iz Općine navode da je postavljena prometna signalizacija dio šire analize prometa i ispitivanja prometnih rješenja na području Podstrane. Ovisno o rezultatima, stručnim mišljenjima i očitovanjima javnosti, ta bi rješenja trebala biti ugrađena u buduću Prometnu studiju, odnosno Odluku o uređenju prometa na području Općine Podstrana. Tijekom početne faze rada dvaju novoaktiviranih semafora osigurat će se i kontinuirani nadzor funkcioniranja sustava u vršnim satima, i to u ponedjeljak od 20 do 24 sata te od 5 sati ujutro sljedećeg dana, u utorak 14. travnja.

Na terenu je ova promjena odmah izazvala reakcije vozača. "Ovo je za desetke tisuća vozača teški breaking news", komentirao nam je čitatelj koji se i sam večeras uvjerio u novu prometnu regulaciju u Podstrani.

Iz Općine Podstrana pozvali su sve sudionike u prometu na povećan oprez i dodatnu koncentraciju zbog promjena u prometnoj signalizaciji, kako bi se promet u novim uvjetima odvijao sigurno i nesmetano.

Poziv na oprez u prvim satima rada

S obzirom na novu regulaciju na vrlo frekventnim križanjima, prvi sati rada semafora bit će ključni za prilagodbu vozača i praćenje učinkovitosti sustava. Upravo zato osiguran je pojačan nadzor funkcioniranja signalizacije u vršnim terminima.

