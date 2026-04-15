Semafor u Strožancu u tehničkim problemima? "Trebamo kružni tok": Nemoguća situacija, dio građana negoduje, dio zadovoljan promjenama

Drugi dan nakon puštanja u rad novog semafora na jednoj od najopterećenijih prometnih točaka u Strožancu nije donijelo očekivano rasterećenje. Umjesto bržeg protoka vozila, na prilazu prema Splitu ponovno su se formirale duge kolone, što je izazvalo nezadovoljstvo brojnih vozača.

Ipak, određeno olakšanje osjetili su vozači koji skreću prema Žrnovnici, kao i oni koji dolaze iz tog smjera i pokušavaju se uključiti ulijevo prema Omišu – manevri koji su do sada često bili rizični i neizvjesni.

Ideja postavljanja semafora bila je povećati sigurnost i olakšati uključivanje u promet, no već prvog dana primjene pokazalo se da je protočnost značajno pala, dok je frustracija sudionika u prometu porasla.

Sve glasniji zahtjevi za kružnim tokom

Nezadovoljstvo je sve izraženije među lokalnim stanovništvom i vozačima koji svakodnevno prolaze ovom dionicom. Sve više njih smatra da semafor nije dugoročno rješenje te predlažu izgradnju kružnog toka.

Prema njihovom mišljenju, kružni tok bi omogućio kontinuiraniji protok vozila i smanjio stvaranje zastoja, osobito u jutarnjim satima kada su gužve najveće.

“Napokon se može skrenuti prema Žrnovnici”

O ovoj temi oglasila se i dopredsjednica Mjesnog odbora Tanja Soldić, koja ističe da je uvođenje semafora rezultat dugogodišnjih nastojanja da se poveća sigurnost na ovom raskrižju.

“Nakon niza dugih godina, napokon se može skrenuti prema Žrnovnici! A iz smjera Žrnovnice prema Omišu je bila lutrija”, navela je Soldić.

Podsjetila je da su inicijative za rješenje problema na raskrižju godinama nailazile na odbijenice, uključujući i prijedlog izgradnje rotora, koji je, kako kaže, odbačen zbog navodne neizvedivosti.

“Pritisak s moje osobne strane nije izostao te smo im poslali slike tridesetak prometnih nesreća u dvije godine i tražili barem semaforizaciju. Ali ne klasičnu, već uz senzorsku detekciju koja bi omogućila da se crveno svjetlo pali samo kada vozila duže čekaju”, istaknula je.

Dodaje da su Hrvatske ceste izradile projekt i realizirale postavljanje semafora, no detalji o načinu rada i tehnologiji nisu poznati.

“Hoće li stvarati veće gužve ili ne, pratit će se jer uvijek postoji alternativa da se sustav prilagodi ili potraži bolje rješenje”, poručila je.

Vozači zbunjeni, neki prolaze kroz crveno

Soldić upozorava i na dodatni problem – navike vozača.

“Vidim da su se i stranci navikli na mahanje rukama na raskrižju do te mjere da prolaze kroz crveno ne shvaćajući da semafor radi”, navela je.

Tehnički problemi dodatno pogoršali situaciju

Kako doznajemo od čitatelja, tijekom popodnevnih sati došlo je i do tehničkih poteškoća u radu semafora, što je dodatno pogoršalo stanje na cesti.

“Ma dvije minute je bilo crveno na jednom semaforu, sad opet na oba semafora, stojimo pet minuta na mjestu”, kazao je čitatelj koji se u tom trenutku našao u koloni.

Čeka se reakcija nadležnih

Za sada ostaje vidjeti hoće li gradske službe prilagoditi režim rada semafora ili razmotriti prijedloge o drugačijem prometnom rješenju.

Do tada, vozačima preostaje strpljenje na dionici koja, barem zasad, izgleda prometno opterećenija nego prije uvođenja nove signalizacije.