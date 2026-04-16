Mnogi grintaju oko semafora u Strožancu. Današnji video baca sasvim drugačiju sliku

Godinama je semafor u Strožancu pokazivao samo žuto svjetlo, odnosno treperio. U ponedjeljak je napokon stavljen u funkciju.

Informaciju o aktivaciji semafora objavila je Općina Podstrana, a prizori s terena brzo su privukli pozornost vozača, s obzirom na to da je riječ o jednoj od prometno najopterećenijih točaka na području općine, gdje u vrijeme gužvi često dolazi do zastoja, nejasnoća oko prednosti prolaska i prometnog kaosa.

Kako su priopćili iz Općine Podstrana, 13. travnja 2026. godine u 20 sati planirano je puštanje u rad semafora na raskrižjima DC8 – Ž6142 te DC8 – Put Škole (Ulica Gospe u Siti) – Jurasova ulica. Novi signalni plan temelji se na prometnom elaboratu koji su naručile Hrvatske ceste d.o.o., a izradila ga je tvrtka LIDER PROJEKT d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2025. godine, uz prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih institucija.

Na terenu je ova promjena odmah izazvala reakcije vozača. "Ovo je za desetke tisuća vozača teški breaking news", komentirao nam je čitatelj nakon što je semafor "pušten u promet."

Dok dio građana negoduje, dio je zadovoljan novom prometnom signalizacijom. Žrnovčani su, primjerice, sretni jer - napokon mogu normalno skrenuti u smjeru Žrnovnice, a isto tako i krenuti put Omiša.

Čitatelj nam je poslao snimku sa sporne prometnice. Mišljenja je da je semafor ipak - rasteretio promet.

"Svi smo mislili krivo. Gužve nema, semafori su ipak nešto napravili. Ne može možda ujutro oko 7-8, ali sad funkcionira sve. Ljudi voze na zeleno, ne staju svima koji skreću, mislim da će ovo bit dobro, bar donekle koliko može bit", kaže u videu.

Uvjerite se i sami kako sve izgleda.