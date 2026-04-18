Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac!

Iranska vojska tvrdi da ponovno preuzima kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, prema iranskim državnim medijima.
Novinska agencija Fars, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), Iranska studentska novinska agencija i državna televizija IRIB citiraju izjavu IRGC-a u kojoj se navodi da će se tjesnac vratiti "u svoje prijašnje stanje", s oružanim snagama koje će kontrolirati područje, piše BBC.
U izjavi IRGC-a SAD se optužuje za "piratstvo", navodeći da njihova "takozvana blokada" predstavlja pomorsku pljačku. Iran je prethodno rekao da će zatvoriti tjesnac ako SAD nastavi blokadu njegovih luka.
