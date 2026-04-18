VIDEO Iznimno opasna i uznemirujuća situacija kod splitske osnovne škole: "Desit će se nesreća nakon koje nema povratka te će netko u prometu izgubiti dijete"

Mještani Srinjina javljaju o ozbiljnim problemima u prometu na dionici u blizini Osnovne škole, gdje se već dulje vrijeme odvija izrazito otežan i nesiguran promet.

Prema njihovim navodima, riječ je o uskoj cesti bez nogostupa, širine oko 2,7 metara, na kojoj se dva vozila ne mogu normalno mimoići, pa se promet odvija 'po principu pusti me proći'.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je na tu dionicu preusmjeren sav promet prema Sitnom zbog radova na drugoj cesti, iako cesta za takvo opterećenje nije predviđena.

- Cestom kojom zbog skučenosti nikad nije prometovao autobus se sad odvija značajno veći promet. Kamioni troosovinski i autobus 28 za Sitno i Dubravu sad prometuju tom trasom. Mještani mole Boga da ne susretnu kamion ili autobus na cesti jer to znaci vraćanje unatrag po par stotina metara. Kad tome nadodamo semafor kraj odronjene ceste kraj škole jasan vam je razmjer nereda. Iskreno desit će se nesreća nakon koje nema povratka te će netko u prometu izgubiti dijete.

Gradske vlasti i lokalne pod znakom HDZ ne briga za rubne kotareve grada Splita, te bi u to isto Srinjine u kamenolom oni doveli 5000 stanovnika. Selo u srednjem vijeku bez kanalizacije, nogostupa i s cestama pusti me proć - stoji u dopisu koji je stigao u redakciju portala Dalmacija Danas.