Prošle i ove godine realizirana 741 zapljena droga, uhićeno 69 osoba na području južne Dalmacije

Tijekom prošle i ove godine Policijska uprava dubrovačko-neretvanska realizirala je ukupno 946 zapljena raznih droga među kojima prevladava marihuana, kokain i amfetamin.

Konkretno, tijekom prošle, 2025. g. bila je 741 zapljena, dok ih je od početka ove godine bilo 205.

Što se tiče količina, zaplijenjeno je 15,4 kg marihuane, gotovo 10 kg amfetamina, 88 stabljika marihuane, gotovo 15 kg kokaina, 6572 komada lijekova koji se nalaze na popisu droga i manje količine ostalih droga.

Sva droga pronađena tijekom zapljena je oduzeta, a osobe kod kojih je droga pronađena prekršajno sankcionirane sukladno Zakonu o suzbijanju droga.

Zbog proizvodnje i preprodaje droge uhićeno je 69 osoba koje su kazneno prijavljene nadležnom državnom odvjetništvu. Najveći broj osoba uhićen je na području Dubrovnika i Metkovića.

Osim brojnih represivnih aktivnosti, ova Policijska uprava provodi i brojne sustavne preventivne aktivnosti usmjerene na učenike osnovnih i srednjih škola kojima policija svake godine, kontinuirano posljednjih 13 godina, održava predavanja na temu prevencije ovisnosti. Tijekom prošle i ove godine predavanjima je obuhvaćeno oko 4 000 učenika i 270 roditelja.

Ova Policijska uprava nastavlja provoditi preventivne i represivne aktivnosti koje imaju za cilj kazneno-pravno sankcionirati sve one koji se bave kriminalitetom droga, a djecu i mlade educirati o štetnosti konzumacije droge. Jedna takva edukacija održati će se krajem travnja na Sveučilištu u Dubrovniku.