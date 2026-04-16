Vozače čeka olakšanje? Od idućeg tjedna moguće niže cijene goriva

Građane bi od idućeg tjedna na benzinskim postajama moglo dočekati blago sniženje cijena goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da se, prema trenutačnim kretanjima na tržištu, očekuje korekcija cijena prema dolje.

Kako je istaknuo, odluka o novim najvišim maloprodajnim cijenama donosi se početkom tjedna, a trendovi na svjetskom tržištu idu u prilog vozačima.

Pad cijena na svjetskom tržištu

Prema dostupnim podacima, cijene nafte i naftnih derivata u posljednje vrijeme pokazuju silazni trend, što bi se moglo preliti i na domaće tržište.

Ipak, valja podsjetiti da su cijene dizela ranije dosezale rekordne razine na mediteranskom tržištu, što jasno pokazuje koliko su energetske prilike i dalje nestabilne.

Država i dalje kontrolira cijene

U Hrvatskoj se i dalje primjenjuje model regulacije cijena goriva, prema kojem Vlada svakih 14 dana određuje najviše dopuštene maloprodajne cijene osnovnih derivata – benzina, dizela, plavog dizela i plina.

Nove cijene stupaju na snagu utorkom, a ovakav sustav uveden je kako bi se ublažili udari globalnih poremećaja na domaće tržište.

Moguće i dodatne mjere

Uz regulaciju cijena, država razmatra i dodatne alate za stabilizaciju tržišta. U planu su izmjene zakona koje bi omogućile fleksibilnije upravljanje stopama PDV-a na gorivo, ovisno o kretanjima na tržištu.

Također, Hrvatska je već zatražila od Europske komisije razmatranje mogućnosti smanjenja europskog dijela trošarina, što bi dugoročno moglo dodatno utjecati na cijene.

Iako se radi o zasad blagom pojeftinjenju, svako smanjenje cijena goriva moglo bi donijeti barem kratkoročno olakšanje vozačima i gospodarstvu.