Ljetni show je stigao u centar Splita. Ovi prizori to dokazuju

Iako je tek početak tjedna, centar Splita već je izgledao kao usred glavne sezone. Turisti su ispunili Marmontovu ulicu, Rivu, Get i Zapadnu obalu, a visoke temperature i ljetne odjevne kombinacije jasno su dale do znanja da su najtopliji dani tek pred nama.

Početak tjedna u Splitu donio je prizore koji više nalikuju srcu ljeta nego prvim danima radnog tjedna. Poslijepodne i večer u samom centru grada protekli su u znaku velikog broja turista, ljetne vreve i visokih temperatura koje su napunile gradske ulice, šetnice i trgove.

Marmontova ulica, jedan od najprometnijih gradskih pravaca, bila je puna prolaznika, dok se na Rivi tražilo mjesto više za šetnju, predah i fotografiranje. Živo je bilo i u Getu, gdje su se turisti zaustavljali ispred znamenitosti, razgledavali kamene ulice i uživali u atmosferi starog grada.

Na Zapadnoj obali prizor je bio jednako ljetni. Brojni posjetitelji šetali su uz more, fotografirali jahte i panoramu grada, dok su mnogi večernje sate iskoristili za odmor nakon vrućeg dana.

Iako kalendarski najvreliji dio ljeta još nije stigao, Split već sada živi u punom turističkom ritmu. Sudeći po temperaturama, gužvama i odjevnim kombinacijama turista, jasno je da je ljeto u grad stiglo punom snagom.

Lagane haljine, kratke hlače, šeširi, sunčane naočale i boce vode u rukama prolaznika najbolje su pokazali kako su vrućine već postale dio svakodnevice. A ako je suditi po prvim prizorima s početka tjedna, pred Splitom su dani u kojima će gradske ulice, Riva i obala biti sve punije.

Pogledajte što smo snimili u Marmontovoj ulici, na Zapadnoj obali, u Getu i na Rivi.