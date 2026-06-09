Hrvatska druga u poretku nacija: Kuglači se iz Austrije vratili s osam medalja i dva svjetska rekorda

Uoči početka Svjetskog prvenstva u kuglanju, hrvatsko kuglanje ima razloga za veliko zadovoljstvo. Na X. Svjetskom pojedinačnom prvenstvu u kuglanju, održanom u austrijskom Schwazu, hrvatske kuglačice i kuglači ostvarili su izniman rezultat osvojivši ukupno osam medalja te postavivši dva nova svjetska rekorda.

Hrvatska je natjecanje zaključila kao druga nacija u ukupnom poretku, čime je još jednom potvrđena kvaliteta i kontinuitet hrvatskog kuglanja na međunarodnoj sceni.

Anja Vicković svjetska prvakinja, Paula Polanšćak s rekordom

Najveći pojedinačni uspjeh ostvarila je Anja Vicković, koja je osvojila naslov svjetske prvakinje u pojedinačnoj konkurenciji. Odličan nastup imala je i Paula Polanšćak, koja se okitila brončanom medaljom u pojedinačnoj konkurenciji, ali i broncom u kombinaciji. Posebno impresivan bio je njezin rezultat od 691 oborenog čunja, čime je postavila novi svjetski rekord.

Hrvatska je do zlata stigla i u disciplini tandem mix. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su naslov svjetskih prvaka, pritom postavivši novi svjetski rekord. U disciplini tandema Hrvatska je osvojila još dvije srebrne medalje. Kod žena su srebro izborile Anja Vicković i Paula Polanšćak, dok su u muškoj konkurenciji srebrni bili Pere Petric i Ivan Totić.

Nove medalje u sprintu i parovima

U sprintu je brončanu medalju osvojila Amela Nicol Imširović, nastavivši niz hrvatskih uspjeha na prvenstvu. Do brončanog odličja stigle su i Nataša Ravnić i Anja Vicković u disciplini parova, zaokruživši tako izniman nastup hrvatske reprezentacije u Austriji.

Iz Hrvatskog kuglačkog saveza upućene su čestitke svim reprezentativkama i reprezentativcima na ostvarenim rezultatima, posebno osvajačima medalja i svjetskih rekorda. Čestitke su upućene i izbornicima, trenerima te svim članovima delegacije na predanom radu i zalaganju tijekom prvenstva.

Uspješna sezona i za Mertojak

Klupska i reprezentativna sezona 2025./2026. je završena, a prema najavama slijedi izuzetno zanimljiv prijelazni rok krajem mjeseca. Nova sezona počinje sredinom rujna.

U protekloj sezoni zapažene rezultate ostvario je i Mertojak. Klub je upisao pet postolja, među kojima su ekipno treće mjesto, finale Kupa te brončana medalja na Prvenstvu Europe, odnosno Europa kupu. Uz to, Ivan Totić postao je pojedinačni prvak Hrvatske te viceprvak svijeta u kategoriji tandema. Hrvatsko kuglanje tako sezonu završava s nizom velikih rezultata, medalja i rekorda, uz potvrdu da i dalje pripada samom vrhu svjetskog kuglanja.