Kilometarske kolone prema Splitu: Promet gotovo potpuno stao iz smjera Podstrane

Zbog jutrošnje prometne nesreće na području Sirobuje, na prilazima Splitu stvorene su kilometarske kolone koje se protežu iz smjera Tugara i Podstrane.

Vozači javljaju da se u smjeru prema Splitu promet odvija izrazito otežano, uz gotovo potpuni zastoj u pojedinim dijelovima trase. Kolona se, prema dojavama s terena, proteže kilometrima te se vozila kreću vrlo sporo ili potpuno stoje. Prometni čep posebno je izražen na dionici iz smjera Podstrane prema Splitu, gdje se zastoji nastavljaju kroz više naselja i prometnih točaka.

- U Splitu zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 na predjelu Sirobuja (Šine) vozi se jednim suženim trakom u smjeru Splita - izvijestio je HAK.