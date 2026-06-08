Što se događa na travnjaku Poljudske ljepotice? Kreće velika promjena koja mijenja sve za novu sezonu

Nakon završetka natjecateljske sezone na glavnom terenu Poljuda započeli su radovi na uspostavi toplosezonske bermuda trave.

- Hajduk je prvi i zasad jedini nogometni klub u Hrvatskoj koji već treću godinu zaredom provodi ovakav model održavanja travnjaka. Nakon dvije uspješno odrađene sezone, bermuda trava pokazala se kao idealno rješenje za zahtjevne ljetne uvjete u Splitu, pružajući znatno bolju otpornost na visoke temperature, intenzivno korištenje, sušu i pojavu bolesti.

Zahavaljujući tome, teren je tijekom proteklih ljeta zadržao visoku kvalitetu bez značajnijih oštećenja.

Riječ je o dugotrajnom i zahtjevnom procesu koji u cijelosti provodi klupsko osoblje vlastitim znanjem i mehanizacijom. Iako je za potpuno uspostavljanje travnjaka potrebno više vremena nego što ga imamo na raspolaganju između dvije sezone, radovi se odvijaju prema planu kako bi teren što spremnije dočekao početak europskih utakmica i novu sezonu - objavljeno je na Facebook stranici HNK Hajduk Split.