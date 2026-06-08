Što je Štimac donio mostarskom Zrinjskom?

Igor Štimac na svom je Facebook profilu javnosti i svojim fanovima obznanio da ne zna kakva ga sudbina čeka u Mostaru, odnosno još uvijek ne zna kakva je odluka uprave Zrinjskog po pitanju trenera.

Štimac je već mjesecima zvijezda svih medija u Hercegovini zbog svojih istupa koji otvoreno koketiraju s politikom, a njegov Facebook profil jedan je od najpopularnijih u državi. Sportske rubrike već tjednima pišu o dolasku novog trenera u Zrinjski, tamošnja uprava šuti, a najburnije je u komentarima na društvenim mrežama.

Štimac je jutros na Facebooku objavio status koji je svojevrsno otvoreno pismo izvršnom direktoru Zrinjskog Danku Šulenti. U tekstu je izrazio razočaranje zbog činjenice da ni dva tjedna nakon završetka sezone nije dobio odgovor o svojoj budućnosti na klupi mostarskog kluba.





Istaknuo je kako je u sezoni osvojio Superkup i Kup BiH te ostvario povijesni europski uspjeh Zrinjskog plasmanom u europsko proljeće, zbog čega smatra da je zaslužio više poštovanja i jasniji odnos kluba. U statusu tvrdi da pojedinci unutar kluba već mjesecima rade na njegovoj smjeni, da su se preko medija namjerno plasirale informacije o novom treneru kako bi se destabilizirala momčad te sugerira da je njegov nasljednik već odavno odabran.

Štimac poručuje da je spreman nastaviti suradnju, ali samo ako mu se pruži puno povjerenje, dok u suprotnom poziva vodstvo kluba da bez odgađanja predstavi novog trenera. Na kraju zahvaljuje navijačima na podršci i poručuje da će o razlozima zbog kojih Zrinjski nije osvojio naslov prvaka govoriti nakon što cijela situacija bude završena.

Statistika mu i ne ide u prilog. Borac je Zrinjskom pobjegao 15 bodova

U moru naslova o Štimčevim izjavama o Bošnjacima, Hrvatima i politici, u BiH se gotovo nitko ne bavi sportskom statistikom koja bi na kraju mogla i presuditi treneru, kao što je presudila svakom treneru do sada.

Zrinjski ove godine nije osvojio naslov prvaka iako mu je to u kratkoj klupskoj povijesti pošlo za rukom čak devet puta.

Borac iz Banje Luke, ovogodišnji prvak BiH, Zrinjskom je pobjegao čak 15 bodova na kraju sezone.

U svom podugačkom statusu Štimac je spomenuo Kup, Superkup i utakmice Konferencijske lige. No, dio navijača ne zaboravlja činjenicu da se nije osvojilo prvenstvo koje je Zrinjski navikao osvajati.

"61 odigrana utakmica, najviše u povijesti kluba u jednoj sezoni, od čega 16 europskih. 2 osvojena trofeja (Super Kup i Kup) i najuspješnija evropska sezona u klupskoj povijesti, prvo evropsko proljeće za naš HŠK Zrinjski. Drugo mjesto u prvenstvu sa preko 70% osvojenih bodova", kaže Štimac.

Međutim, postoji još brojeva koji možda najbolje oslikavaju razliku između prošle i ove sezone. U šampionskoj sezoni 2024./25. Zrinjski je u 44 službene utakmice ostvario 31 pobjedu, šest remija i sedam poraza te postigao čak 85 pogodaka uz samo 31 primljeni gol, što je prosjek od gotovo dva gola po utakmici. U sezoni 2025./26. Mostarci su odigrali znatno više susreta, njih 60, ali su pritom zabili 81 pogodak, dakle četiri manje nego godinu ranije, uz čak 53 primljena gola.

To znači da je napadački prosjek pao s 1,93 na 1,35 golova po utakmici, dok je obrana primila 22 gola više nego u prethodnoj sezoni. Iako je Zrinjski osvojio Kup BiH, statistika jasno pokazuje da je momčad bila manje učinkovita u napadu i osjetno ranjivija u obrani nego tijekom pobjedničke sezone 2024./25.

Pad napadačkog učinka

Zrinjski je posljednjih godina postavio vrlo visoke standarde, pa aktualna sezona dodatno dobiva na težini kada se promatra u širem kontekstu. U četiri sezone prije dolaska aktualnog trenera Plemići su osvojili tri naslova prvaka, dva Kupa BiH i Superkup te postali prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je izborio europsku jesen. U tom razdoblju prvenstva su završavali s 84,8, 78,7, 76,7 i 82,2 posto osvojenih bodova, dok je prošle sezone taj postotak pao na 65,7.

Pad je vidljiv i u napadačkom učinku - Zrinjski je prethodnih godina zabijao 2,2, 2,0, 2,3 i 2,2 pogotka po utakmici, a prošle sezone svega 1,3. Posebno zabrinjavaju rezultati protiv najslabijih momčadi lige. Rudar i Posušje, klubovi koji su na kraju ispali iz prvenstva, uzeli su Zrinjskom čak 12 bodova u osam međusobnih susreta, a protiv Posušja Mostarci u posljednjih 180 minuta nisu uspjeli postići ni pogodak.

Da nije riječ o slučajnom padu forme pokazuje i učinak u proljetnom dijelu prvenstva, gdje je Zrinjski u 17 kola imao tek treći najbolji učinak lige, čak 12 bodova manje od Borca i pet manje od Sarajeva. Velik korak unatrag vidljiv je i na domaćem terenu - nakon što je prošle sezone u 17 domaćih utakmica osvojio 44 boda i postigao 48 pogodaka, ove je sezone u 18 domaćih susreta osvojio samo 36 bodova uz svega 23 postignuta gola.

Nino Raspudić: "Nema ništa hrvatskije od Zrinjskog, nek se Štimac bavi nogometnom dimenzijom posla"

Dok Štimcu jedni lajkaju statuse, drugi brinu za budućnost kluba i ističu njegove najveće kvalitete.

I jedan od najpoznatijih navijača Zrinjskog uopće, Nino Raspudić, smatra nepotrebnim uplitanje trenera Zrinjskog u političke priče. Govoreći za Večernji list, Raspudić s ponosom ističe kapetana Zrinjskog i velike bošnjačke igrače koji su prošli kroz klub.

"Ono što ja promičem kao zdravo, samopuzdano, široko hrvatstvo najbolje se vidi na Zrinjskom. Nema ništa hrvatskije od Zrinjskog. Taj je klub bio zabranjen 1945., ali Zrinjski nema nikakvih problema da njegovu kapetansku traku nosi Srbin Nemanja Bilbija koji je izvrstan čovjek i sportaš i stvarno je sve dao za taj klub i puno mu je radosti donio, kazao je Raspudić u emisiji Večernjeg TV.

"To je njegov klub isto kao i moj. Kenan Lizde je jedno vrijeme, Bošnjak, dijete Zrinjskog, ljubimac najveći Ultrasa. Ti sad s jedne strane kažeš žele se prikazati Ultrasi, navijači Zrinjskog, kao nekakvi šovinisti, fašisti itd., ali kako onda tako vole tog Nemanju Bilbiju, kako vole Kenana Lizdu…. To je onkraj priče ovoga nacionalizma što se gura inače. Zrinjski je toliko sam od sebe zdrava hrvatska pojava da mu ne treba nadometati ta neka simbolička “bukanja” i te stvari, kazao je Raspudić.

"Što se Igora Štimca tiče, neka se bavi nogometnom dimenzijom posla. O drugim stvarima ne treba razglabati. Zrinjski je dovoljan sam po sebi", zaključio je Raspudić.