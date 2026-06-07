Turisti nasmrt pretukli vlasnika restorana nakon neplaćenog računa

Trojica Britanaca priznala su krivnju za smrt vlasnika restorana u Kanadi nakon sukoba koji je izbio zbog neplaćenog računa.

Tragedija koja je potresla mali grad u Ontariju dobila je sudski epilog gotovo dvije godine nakon događaja.

Robert Evans Jr. (25) u petak je priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja 44-godišnjeg Sharifa Rahmana, dok su njegov otac Robert Busby Evans (49) i stric Barry Evans (56) priznali krivnju za pomaganje nakon počinjenog kaznenog djela, prenosi Dnevnik.

Rahman je preminuo tjedan dana nakon sukoba koji se u kolovozu 2023. dogodio ispred restorana u gradu Owen Soundu, oko 190 kilometara od Toronta.

Prema navodima istrage, svađa je izbila zbog neplaćenog računa u iznosu od 150 kanadskih dolara. Rahmana je nakon sukoba na ulici pronašao zaposlenik restorana, a kasnije je preminuo u bolnici.

Trojica muškaraca boravila su u Kanadi s turističkim vizama te da su ubrzo nakon zločina napustili Kanadu.

Više od godinu dana poslije Evans Jr. i njegov otac uhićeni su u Edinburghu, dok je Barry Evans uhićen u škotskom Dalkeithu. Sva trojica pristala su na izručenje Kanadi.

Dvojica starijih muškaraca već su osuđena na kazne koje su odslužili u pritvoru, dok će Evansu Jr. kazna biti izrečena u srpnju.

Gradonačelnik kanadskog grada Ian Boddy opisao je Rahmana kao "divnog i srdačnog čovjeka kojega je zajednica iznimno cijenila".

Dodao je kako se nada da će stanovnici pamtiti Rahmana po dobroti i otvorenosti prema drugima.