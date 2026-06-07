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Fešta u novim selima: Žene rasturile u balotama, slavilo se do jutarnjih sati

Ženski turnir u Novim Selima privukao veliku pažnju

Nakon zanimljivih i neizvjesnih susreta, pobjedu je odnijela ekipa "Šta je s glavon", predvođena Marijanom, koja je do naslova stigla zajedno sa sestrom Ivanom i nećakinjom Anom.

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Osim natjecateljskog dijela, turnir je obilovao odličnom atmosferom. Posjetitelji i sudionici mogli su uživati u raznim pićima, domaćim kolačima koje su pripremile same mještanke, kao i u bogatoj ponudi hrane među kojom su se našli fažol i tjestenina.

Za glazbeni dio programa bio je zadužen DJ Ivan, a veselje se nakon proglašenja pobjednica nastavilo do ranih jutarnjih sati. Turnir je još jednom pokazao zajedništvo i odličan duh lokalne zajednice, uz puno smijeha, navijanja i dobre zabave.

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