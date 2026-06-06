Splitski Promet uputio važnu obavijest putnicima

Splitski gradski prijevoznik Promet obavijestio je putnike da bi tijekom dana moglo doći do kraćih poteškoća u radu sustava za elektroničku naplatu karata.

Kako navode iz tvrtke, razlog su radovi na energetskom sustavu koji se izvode u sklopu projekta izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa.

Zbog navedenih zahvata danas, 6. lipnja, u poslijepodnevnim satima moguć je privremeni prekid rada e-ticketing sustava, odnosno sustava za kupnju i validaciju elektroničkih karata.

Iz Prometa ističu kako se radi o kratkotrajnom poremećaju te mole putnike za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.