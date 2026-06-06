FOTO Raznolika ponuda: Splitska peškarija danas nudi sve od gavuna do škampa

Na splitskoj peškariji danas je ponuda raznolika, a cijene variraju ovisno o tome što biste danas spremali za ručak.

Gavun ide po cijeni od 12 eura za kilogram, dok se filet grdobine prodaje za 25 eura. Oslić se može pronaći po cijenama od 5 do 12 eura, ovisno o veličini i kvaliteti.

Od ostale bijele i plave ribe u ponudi su trlja po 20 eura, šarun po 4 eura te pišmolj po 3 eura za kilogram. Ljubitelji morskih plodova mogu birati između kozica, koje stoje od 8 do 10 eura, sipe po 8 eura te škampa, čija je cijena 40 eura za kilogram.

Na peškariji se može pronaći ponešto za svaki džep, a ako se mislite što uzeti, ponudu možete razgledati u našoj galeriji.