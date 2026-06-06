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FOTO Plenković posjetio Vatrene, Modrić mu uručio poseban poklon

“Cijela Hrvatska stoji uz vas”

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, posjetio je u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao podršku Vatrenima uoči nastupa na FIFA Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, a premijer se potom sastao s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Čestitam vam na sjajnim igrama u kvalifikacijskom ciklusu. Osvajanjem srebra i bronce na svjetskim prvenstvima malo ste 'razmazili' cijelu Hrvatsku, pa su očekivanja ponovno velika. Siguran sam da ste u sjajnoj formi i da vas čeka još jedan veliki turnir. Želim vam novi uspjeh na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ovo je jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Vlada RH i cijela Hrvatska su vam zahvalni i stojimo uz vas, a zahvaljujući odličnoj suradnji s HNS-om uskoro će biti dovršen i kamp hrvatskog nogometa, koji potvrđuje da nam je sport izuzetno bitan. Od srca vam želim puno uspjeha", poručio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

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Kapetan Luka Modrić darovao je premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je isped Saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade RH na podršci:

"Hvala premijeru Plenkoviću što nam je još jednom ovdje u Rijeci izrazio podršku uoči nastupa na velikom natjecanju. Drago nam je što ćete nas podržati uživo i na jednoj utakmici grupne faze, a ako Bog da, i kasnije u drugoj fazi natjecanja. Zadovoljstvo mi je najaviti da će danas reprezentacija obići gradilište budućeg kampa HNS-a u Velikoj Gorici i na licu mjesta se uvjeriti kako dobro napreduju radovi. Veliko hvala Vladi RH na značajnoj podršci u izgradnji kampa kojeg ćemo, vjerujem, iduće godine svečano otvoriti."

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