Đardin postao velika ambulanta na otvorenom: Građani iskoristili priliku za preventivne preglede

Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatsko društvo za bolesti jetre organizirali su petu humanitarno-javnozdravstvenu akciju 'Poliklinika na otvorenom', koja je održana u Đardinu jutros od 10 do 13 sati.

Tijekom akcije građani su imali priliku obaviti preventivne zdravstvene preglede i savjetovanja, među kojima su mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, EKG, dermatološki i neurološki pregled, fibroscan jetre, fizioterapeutsko savjetovanje, programe prevencije nezaraznih bolesti te upoznati se s nordijskim hodanjem.

Važnost ovakvih javnozdravstvenih aktivnosti istaknuo je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Ovo je iznimno hvalevrijedna akcija koja od ove godine postaje tradicionalna. Tu je zajedništvo i sinergija zdravstvenih studija, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kao i branitelja - prije svega 158. brigade i 6. domobranske pukovnije. Do 10 sati bio je pregled isključivo za hrvatske branitelje, a kasnije do 13 sati za sve građane. Prošle godine jedan je čovjek trebao biti hitno prevezen u bolnicu. To pokazuje važnost ove akcije, jer tko zna što bi inače bilo", kazao je župan Blaženko Boban o akciji.

Podršku akciji dao je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, naglasivši važnost prevencije i dostupnosti zdravstvenih pregleda građanima.

"Grad Split maksimalno podržava ovu akciju koja se već pet godina održava u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, KBC-om Split, kao i s našim braniteljima. Građani mogu odraditi brojne preventivne preglede upravo ovdje u Đardinu. Prevencija je na prvom mjestu, i pozivamo sve građane da se odazovu akciji", kazao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin istaknula je dugogodišnju suradnju svih uključenih partnera te važnost ranog otkrivanja zdravstvenih problema.

"Priključili smo se ovoj akciji kao i svake godine, i sretni smo da surađujemo s braniteljima i s Fakultetom zdravstvenih znanosti i Udrugom HEPATOS. Dugi niz godina organiziramo ove hvalevrijedne akcije u kojima radimo preventivne preglede za branitelje i građane Splita. Ljudi na jednom mjestu mogu dobiti više usluga, kao što su mjerenje krvnog tlaka, šećera, kolesterola, neurološki pregled, pregled dermatologa... Preventivni pregledi su važni i naglašavamo da se ljudi moraju na vrijeme javiti kako bi mogli spriječiti bolest. Osobito nam je interesantna skupina branitelja koji su izloženi većim stresovima nego ostala populacija te su izloženiji bolestima nego ostala populacija", kazala je.

Prema riječima dekana Fakulteta zdravstvenih znanosti u Splitu Marija Podruga, interes građana za akciju bio je velik, a dio pregledanih osoba upućen je na dodatnu medicinsku obradu.

"Danas smo po peti put u Đardinu gdje održavamo humanitarnu – javnozdravstvenu akciju 'Poliklinika na otvorenom' u organizaciji Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog društva za bolesti jetre. Od pregleda se može obaviti mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, EKG, neurološki i dermatološki pregled, fibroscan jetre, fizioterapeutsko savjetovanje i naučiti nordijsko hodanje. U ovome trenutku imamo preko 250 pregleda, a zasad je četvero ljudi upućeno na daljnju obradu po pitanju dermatoloških pregleda, dok su ostali uglavnom upućeni liječniku obiteljske medicine, prvenstveno zbog nereguliranog krvnog tlaka i glukoze u krvi", rekao je Mario Podrug, dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti u Splitu.

Današnja akcija još je jednom pokazala značaj preventivne medicine i dostupnosti zdravstvenih usluga građanima, a organizatori ističu kako je cilj ovakvih aktivnosti potaknuti svijest o važnosti redovitih pregleda i brige o vlastitom zdravlju.