Ovakve prizore želimo češće viđati: Mladi Splićani očistili dio grada, pridružila im se Matea Dorčić

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić podržala akciju čišćenja Turske kule u organizaciji Savjeta mladih Grada Splita

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, Savjet mladih Grada Splita organizirao je danas akciju čišćenja prostora Turske kule, okupivši velik broj mladih volontera s ciljem uređenja jednog od važnih gradskih zelenih prostora te podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša.

Akciji se pridružila i zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić, koja je svojim dolaskom podržala angažman mladih te zahvalila svim sudionicima na njihovom doprinosu zajednici.