Da je živ, danas bi slavio 64. rođendan: Malo tko zna što je pisalo u Massimovu rodnom listu

Da je živ, jedan od najomiljenijih hrvatskih glazbenika Massimo Savić danas bi proslavio 64. rođendan. Iako je preminuo prije nešto više od dvije godine, njegov prepoznatljiv glas, karizma i pjesme koje su obilježile desetljeća domaće glazbene scene i dalje žive među publikom.

Massimo je preminuo 23. prosinca 2022. godine u 60. godini života, nakon kratke i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti tada je rastužila brojne obožavatelje, kolege i prijatelje, posebno zato što je samo nekoliko tjedana ranije nastupio u zagrebačkoj Areni, održavši jedan od najvećih koncerata svoje bogate karijere.

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Bolest mu je dijagnosticirana relativno kasno, a liječio se u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, odnosno Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Unatoč zdravstvenim problemima, do posljednjih je dana ostao posvećen glazbi i publici.

Tijekom karijere Massimo je izgradio status jednog od najcjenjenijih izvođača u regiji. Njegove interpretacije, emotivni nastupi i osebujan stil ostavili su dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni, a pjesme poput „Stranac u noći“, „Suze nam stale na put“ i „Iz jednog pogleda“ i danas su nezaobilazan dio radijskog etera.

Malo je poznato da je slavni pjevač nosio dva imena. Prema podacima iz matičnih knjiga, njegovo puno ime glasilo je Massimo Moreno Savić. Iza toga nije stajala nikakva posebna priča ni umjetnički pseudonim – ime Massimo odabrala je njegova majka, dok je ime Moreno bila želja njegova oca.