FOTO Ovakve prizore nismo vidjeli godinama. Pogledajte što se događa na Križinama

Ispred Kliničkog bolničkog centra Split na Križinama posljednjih se dana svakodnevno okupljaju deseci djece, roditelja i kolekcionara. Razlog nije nikakav koncert, sportski događaj ni javna akcija, već – nogometne sličice.

Nova kolekcionarska groznica zahvatila je Split i ostatak Hrvatske nakon izlaska Paninijevog albuma za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Kiosci se prazne čim stignu nove pošiljke, paketići nestaju u rekordnom roku, a društvene mreže preplavljene su oglasima za kupnju, prodaju i razmjenu sličica.

Posebno je živahno na Križinama, gdje se svakodnevno organiziraju spontana okupljanja kolekcionara svih generacija. Djeca s albumima pod rukom, roditelji koji pomažu u potrazi za nedostajućim sličicama i iskusni kolekcionari koji pažljivo pregledavaju duplikate stvaraju prizore kakvi su nekad bili uobičajeni diljem Hrvatske.

"Ova mi fali, imaš li možda duplića?" jedna je od najčešće izgovorenih rečenica koja se može čuti među okupljenima.

Interes nije slučajan. Novo izdanje Paninijevog albuma ujedno je i najveće u povijesti ovog kultnog izdavača. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku prvi će put okupiti čak 48 reprezentacija, zbog čega album ima rekordnih 112 stranica i čak 980 sličica.

Promjene su zahvatile i same paketiće koji sada sadrže sedam umjesto dosadašnjih pet sličica. Međutim, s većim albumom dolazi i veći trošak. Kolekcionari procjenjuju da bi za potpuno popunjavanje albuma moglo biti potrebno izdvojiti i oko tisuću eura, što ga čini najskupljim Paninijevim izdanjem dosad.

Dodatni razlog velikog interesa krije se u činjenici da FIFA nakon ovog Svjetskog prvenstva prekida dugogodišnju suradnju s Paninijem. Mnogi kolekcionari upravo zato ovo izdanje smatraju posljednjim "pravim" Paninijevim albumom svjetskih prvenstava, što mu daje posebnu kolekcionarsku vrijednost.

Dok distributeri pokušavaju zadovoljiti ogromnu potražnju, a kiosci ostaju bez zaliha gotovo istog dana kada stignu nove pošiljke, jedno je sigurno – nogometne sličice ponovno su postale društveni fenomen.

A prizori s Križina pokazuju da u eri mobitela, videoigara i društvenih mreža još uvijek postoji nešto što može okupiti stotine djece i odraslih na istom mjestu – potraga za onom jednom sličicom koja nedostaje za popunjavanje albuma.