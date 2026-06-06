Danijela Dvornik prekrila tetovažu posvećenu Dinu: "Krenula sam dalje"

Danijela Dvornik odlučila je zatvoriti jedno poglavlje svog života i simbolično krenuti dalje. Na društvenim mrežama otkrila je da je nedavno prekrila staru tetovažu posvećenu pokojnom suprugu Dini Dvorniku te je zamijenila novim motivom koji, kako kaže, odražava njezin osobni rast i unutarnju transformaciju.

Na mjestu nekadašnje tetovaže, koja je prikazivala nju i Dina u poljupcu uz stih "Ti si mi u mislima", danas se nalazi zmaj koji okružuje cvijet lotosa.

Danijela je svojim pratiteljima pojasnila kako stara tetovaža više nije odgovarala njezinim željama te da je nova inspirirana simbolikom koja je prati u aktualnoj životnoj fazi.

– Zmaj za mene predstavlja razvoj, rast i kretanje naprijed, dok je lotos jedan od najmoćnijih simbola osobne transformacije. Raste iz mulja, ali cvjeta iznad površine vode – objasnila je.

Dodala je kako oblik kruga koji zmaj stvara oko lotosa simbolizira cjelovitost, životne cikluse, ravnotežu, prihvaćanje i vječnost.

– Zmaj predstavlja snagu koju drugi vide, a lotos mir koji sam pronašla u sebi – poručila je.

Poznata Bračanka istaknula je da svaka njezina tetovaža nosi posebno značenje i podsjeća na određeno životno razdoblje.

Objavu je podijelila iz svog doma na Braču, gdje je pratiteljima pokazala kako uživa u jutarnjoj kavi okružena cvijećem i mediteranskim zelenilom.

Danijela Dvornik posljednjih godina često na društvenim mrežama govori o osobnom razvoju, prihvaćanju promjena i životu nakon velikih gubitaka, a nova tetovaža, kako se čini, predstavlja još jedan korak na tom putu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)