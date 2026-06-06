Omišani slave naslov prvaka Hrvatske! U majstorici su na gostujućem terenu svladali Rijeku

Futsaleri Rijeke i Olmissuma danas su od 19:30 igralo petu, odlučujuću utakmicu finala SuperSport HMNL-a, a slavio je Olmissum rezultatom 2:3 u serijama odnosno 5:7.

Omišani su povelo preko autogola Bilića u 13. minuti, a pet je minuta kasnije Kustura zatresao mrežu za 0:2. U drugom su poluvremenu u svega dvije minute domaćini poravnali rezultat. U 26. je kinuti zabio Rafina, a minutu nakon i Turk.

Nakon regularnog dijela odigrani su i produžeci, no ni tu nije bilo pogodaka. Na penalima su mirnije i preciznije noge bili gosti: Barbarić je zabio za 0:1, a Husarić poravnao rezultat. Kustura je još jednom bio precizan pa je zabio za 1:2, a Suton je pogodio gredu. Potom je pucao Juretić koji je zatresao mrežu, a Garcia je vratio nade Rijeci na 2:3. Kirevski je zabio četvrti pogodak u raspucavanju, a Turk je smanjio na 3:4. Konačnih 3:5 postavio je Sušac i donio naslov Omišanima.

Olmissum je uzeo titulu nakon nevjerojatnog preokreta: izgubio je u Rijeci prve dvije utakmice (3:1, 5:4), a vratili su sve na početak u Omišu nakon što je treća utakmica završena rezultatom 4:2 nakon penala, a onda su ih i deklasirali rezultatom 6:1 i danas pobijedili u napetoj utakmici.

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