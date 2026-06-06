Miloš Šćepanović nakon trofeja u Splitu: "Ništa nas nije zavaralo večeras, ni kada se publika digla. Na kraju smo uspjeli"

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

Izjavu nakon utakmice dao je trener francuske ekipe Miloš Šćepanović.

"Ovo je veliki rezultat za nas. Osvojili smo drugi europski trofej u povijesti kluba. Imali smo težak put i on je bio dostojan, sezonu možemo podvući kao jako, jako uspješnu. Sigurno danas nije bilo lako, nikome nije bilo lako, ali za to smo se spremali. Nismo očekivali da će ovdje biti lako. Bili smo vrlo mekani, imali smo šut, ali splitska ekipa je momčad s mnogo karaktera. Ništa nas nije zavaralo večeras, ni kada se publika digla. Na kraju smo uspjeli i reagirali kako treba", kazao je.

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