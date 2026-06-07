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Kapetan Jadrana: "Prekrasan ambijent, malo je nedostajalo na kraju..."

Šteta...

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

FOTOGALERIJA Jadran pobijedio Marseille, ali ostao bez europskog trofeja

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

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Na kraju je utakmicu prokomentirao Zvonimir Butić, kapetan splitskog Jadrana. "Prekrasan ambijent, malo je nedostajalo na kraju. Dobar dio utakmice naša je želja nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba priznati da je Marseille u ovom trenutku najbolja momčad", kazao je Butić na kraju utakmice.

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