Kapetan Jadrana: "Prekrasan ambijent, malo je nedostajalo na kraju..."

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

Na kraju je utakmicu prokomentirao Zvonimir Butić, kapetan splitskog Jadrana. "Prekrasan ambijent, malo je nedostajalo na kraju. Dobar dio utakmice naša je želja nadoknađivala tu razliku u kvaliteti, ali treba priznati da je Marseille u ovom trenutku najbolja momčad", kazao je Butić na kraju utakmice.