Velika promjena u centru Splita: Nestali štandovi, stiglo cvijeće i klupe

Prostor iznad željezničkog usjeka u samom središtu Splita danas izgleda potpuno drugačije nego prije samo godinu dana.

Umjesto niza štandova i improviziranih objekata koji su godinama zauzimali pješačku površinu, građani i posjetitelji sada mogu prošetati uređenom zonom s klupama i cvjetnim žardinjerama.

Nakon što su štandovi uklonjeni prošle godine, sada je prostor obnovljen, postavljene su klupe za odmor, a dodano je i cvijeće.

Kako to sada izgleda, pogledajte u galeriji.